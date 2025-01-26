Özgür Özel'den Miraç Kandili Mesajı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, barış, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün idrak ettiğimiz Miraç Kandili'nin ülkemize, tüm dünyaya ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.