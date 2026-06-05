Özgür Özel Tekke'de konuştu - Son Dakika
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Özgür Özel Tekke'de konuştu

Özgür Özel Tekke\'de konuştu
05.06.2026 16:39  Güncelleme: 16:43
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CHP'li Özgür Özel, 7 Haziran'da seçim yapılacak Gümüşhane'nin Tekke Beldesi'ni ziyaret ederek Cuma namazı kıldı, vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında butlan kararıyla genel başkanlığa getirilen süreci eleştirdi, yargı kolları ve iktidarın kendilerine yönelik iddialarına yanıt verdi.

CHP'li Özgür Özel, 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçiminin yapılacağı Tekke Beldesi'ni ziyaret etti ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP'li Özgür Özel, belediye başkanlığı seçimine günler kala Gümüşhane'nin Tekke Beldesi'ni ziyaret etti. Beldedeki bir camide Cuma namazını kılan Özel, namazın ardından vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Tekke'de düzenlenen programda vatandaşlara hitap eden Özel, CHP'nin Tekke Belediye Başkan adayı Barış Demirkıran için destek istedi. Konuşmasında hem yerel seçim sürecine hem de ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP'ye yönelik yargı süreçlerini eleştirdi.

"6 yıl önceki genel başkanı butlan kararıyla tekrar getirdiler"

Kalabalığa seslenen ve butlan kararıyla ilgili gündeme değinen CHP'li Özgür Özel, "Bu seçimin hemen öncesinde Gümüşhane'de bir miting yapacaktık. Gümüşhane tarihinin en büyük mitingini yapmaya hazırlanıyorduk. Ama maalesef AK Parti'nin yargı kolları; yani onlarda kadın kolları, gençlik kolları siyaseti bıraktı çünkü yoruldular. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamizmiyle, gençliğiyle, gayretiyle baş edemediler, yargı kollarını kurmuşlar. Yargı kolları, belediyelerimize yaptığı kötülükler yetmezmiş gibi, onların yaptığı bir darbeyle partinin seçilmiş genel başkanını hedef aldı. Sonra da seçildiğimiz kurultaya laf ettiler. Bütün delegeleri çağırmışız. 6 Nisan'da geçerli oyların hepsini vermiş o delege. Yani 680 oyla seçildiğimiz yere bu kez 1280 oyla seçilmişiz. 'Efendim İstanbul olmayacaktı' demişler. 21 Eylül'de bu sefer bin 100 delegenin bin 100'ünün oyuyla seçilmişiz. 'Efendim o delegeyi bırak, sıfırdan delege yap' dediler. Mahallelerden başlattık, hepiniz biliyorsunuz, yepyeni bir kurultayla bu sefer bin 303 oyla seçildik. Şimdi bu seçimlerin hiçbirini saymayıp, 6 yıl önceki seçimde gelen genel başkanı bugün partinin başına 'butlan' kararıyla getirdiler" dedi.

"Ölmüş bir insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar"

CHP'li Özgür Özel, yargı süreçleri ve kamuoyunda tartışılan iddialar üzerinden iktidarı eleştirerek, "Maalesef büyük kötülükler yapıyorlar. En son, o AK Parti'nin yargı kolları başkanı olacak kişi. 19 yıl görev yapmış. Her parasını biriktirse, bir çay içmese, bir ekmek almasa, 19 yıl boyunca tüm maaşını biriktirse, elde edeceği paranın 10 katı değerinde 18 tapu almış. Bu tapuları çıkardık. Hemen ertesi günü önce yalana sarıldı. Kendi bakanlarına dedim ki: 'Bilgisayar elinizde, bu tapular ona ait değilse beni rezil edin.' O gün bugündür ne Cumhurbaşkanı ne Murat Kurum ne de herhangi biri dönüp de 'Bu tapular bu adamın değildir' diyemiyor. Varsa desinler, beni rezil etsinler. Yok. Ne dedi Cumhurbaşkanı? 'Sakın ha sakın cevap verme, tapuları konuşma, kötülük yapmaya devam et' dedi. Şimdi düştükleri duruma bakın. Cevap vereceği yere, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manisa'da benzinlikte Özgür Özel'le buluştu' dedi. 'Yakında bu olacak' dedi. O gün bunu söylediği kişi kendi el yazısıyla yeminler etti, böyle bir şey olmadığına dair. Sonra döndük, bir baktık; İçişleri Bakanlığı'nın verdiği korumaların kayıtlarında da partinin kayıtlarında da o gün ben Ankara'dayım, Manisa'da değilim. Bu yalan ortada kaldı. İspatladık. Bu sefer adamı, 20 tane ilaç kullanan o kişiyi evladıyla tehdit ettiler. Yakınlarıyla tehdit ettiler, mal varlığına çöktüler. 'Geri alacaksan bir imza atacaksın' dediler. Sonra o kişiye gidip ne dedirttiler biliyor musunuz? 'Ben onu Özgür'e vermedim, rahmetli Ferdi'ye verdim' dedirttiler. Niye? Çünkü ölmüş, konuşamaz ya. Gören oldu mu? Yok. 'Biz oraya çok kalabalık gittik, kimse görmeden ben Ferdi'ye verdim' dediler. Sırf ölmüş bir insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar. Ben bu mübarek cuma gününde, bu güzel beldede, bu kötülüklere karşı sizin vicdanınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Gümüşhane, 3. Sayfa, Politika, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel Tekke'de konuştu - Son Dakika

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