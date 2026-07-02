Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden eski CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'yi ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çorum'da babasını kaybeden eski CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve ailesini ziyaret etti. Özel, Köse ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Ziyarette Özgür Özel'e CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve vatandaşlar eşlik etti. - ÇORUM
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Tufan Köse'ye Ziyaret - Son Dakika
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