Özgür Özel, Fırtına ile Savaşan Gençlerle Görüştü

20.02.2026 16:31
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'daki fırtına sırasında Atatürk büstünü koruyan gençlerle konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da fırtına nedeniyle düşmek üzere olan Atatürk büstünü koruyan gençlerle görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, Seyhan ilçesi Büyüksaat Ortaokulu'nda fırtına esnasında düşmek üzere olan Atatürk büstünü elleriyle tutarak koruyan gençlerle görüntülü konuştu.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu aracılığıyla gençlere ulaşan Özel, konuyu sosyal medya ve televizyonda gördüğünü, çok duygulandığını ve gençlerle tanışmak istediğini belirtti.

Özel, videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadığını dile getirerek, "Yaşayın çocuklar, çok teşekkür ederiz. O görüntüleri görünce Türkiye'deki herkes dedi ki, 'Bu Türkiye'de bazen Atatürk'e düşmanlık edenler, Cumhuriyet'e düşmanlık edenler oluyor. Hiçbir şey olmaz. Böyle bir gençlik olduktan sonra hepinizle gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Tanburoğlu'nun okul yönetimiyle görüşmesini isteyen Özel, şunları kaydetti:

"Böyle gençlerin yaptıklarının karşılığı olamaz ama biz okula, sınıfa, bir şeyler yapalım. Sen bir konuş, ihtiyaç neyse, okullarında ihtiyaç neyse onu da üstleneyim. Onların hatırına, onların yaptıkları bu güzelliği, bize yaşattıkları bu güzel duygunun anısına bir şey yapalım. Okula, sınıfa yapabiliriz. Ayrıca, genç arkadaşların sen bir adreslerini al."

Özel, gençleri Ankara'ya da davet etti.

Öğrencilerden Mustafa ise "Başkanım bedendeydik. Bayağı yağmur yağıyordu. Arkadaşım fark etti. Dedi ki, 'Atamız sallanıyor.' Biz de desteğe gittik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

