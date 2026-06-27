Özgür Özel Gaziantep\'te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Nizip ilçesi girişinde karşılanan Özel, programlarını düzenleyeceği otele geçerek burada önceki dönem il başkanları ve Gaziantepli iş insanlarıyla basına kapalı görüştü.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla da otelin konferans salonunda bir araya gelen Özel, daha sonra Elmacı Pazarı'nda ve Gaziler Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Özel, Balıklı Park'ta toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, haklarını hukuk mücadelesi vererek aradıklarını belirterek, "Eninde sonunda ya biz bir şekilde bu haksızlığı püskürteceğiz, partimizi geri alacağız ve iktidar yürüyüşüne kaldığımız yerden devam edeceğiz ya da bizi böyle durdurmaya çalışanlar olursa biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz, yolu takip edeceğiz gerekirse yeni bir yol açacağız." dedi.

Özel daha sonra Eyüpsultan Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu.