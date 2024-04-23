Özgür Özel: "Görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur" - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: "Görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşmenin içeriğini açıklamayacağını belirterek, görüşmenin devlet geleneklerine ve siyasi kültüre uygun bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi. Özel, anayasa değişikliği konusunda ise belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

23.04.2024 23:01
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Özgür Özel: "Görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Görüşmenin içeriğine, devlet geleneklerine uygun, siyasi kültürümüze uygun bir şekilde belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar ardından görüşmeyi gerçekleştiririz. Benim görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, anayasa değişikliği konusunda kapıları kapatmadıklarını ancak belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile randevusuna yönelikte konuşan Özel, olumlu bir havada geçmesini ve sonuç almayı ümit ettiklerini söyledi.

"Görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde CHP'nin önceki genel başkanları ile görüşeceğini söyleyen Özgür Özel, "Bu her iki tarafında önem atfettiği bir çalışma ziyareti diyebiliriz. Her ikimizin de gündemleri var, o gündemleri takip edeceğiz görüşmede. Randevuyu talep ettikten sonra netleşirken, görüşmenin içeriğine, devlet geleneklerine uygun, siyasi kültürümüze uygun bir şekilde belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar, ardından görüşmeyi gerçekleştiririz. Benim görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur" ifadelerine yer verdi.

Anayasa değişikliğine kapılar açık

Anayasa değişikliği hakkında da konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeden kesin bir şey söylemesinin yanlış olacağını dile getirdi. İktidarın anayasaya uyması konusunda gerekli ilerlemeleri görmeleri halinde kendilerinin de müzakere görüşmelerine katkı sağlayacağını söyleyen Özel, herhangi bir erken seçim talebinin seçmene saygısızlık olacağını, yerel seçimlerde bunun talep etmek için oy istemediklerini ve millet istemeden kendilerinin de erken seçim istemeyeceğini söyledi.

İkinci görüşme olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından tekrar bir araya gelip gelmeyeceklerine yönelik sorulan soruyu cevaplayan Özel, "Bu ikili ilişkiler, o toplantıya kimin nasıl geldiğine ve nasıl ayrıldığına, o toplantıdan ayrıldığında o toplantıyı verimli bulup bulmadığına bağlı. Bu iki taraflı bir şey. Siyasette her iki tarafta memnunsa, toplum bundan memnunsa ve toplumun, insanların yüzü gülüyorsa yüz güldürmek siyasetçilerin işi. Ama beyhude bir çabaysa o zaman tekrarlanmaz. Ben tekrarlanacağı ve sonuç alabileceğimiz bir görüşmeyi ümit ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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