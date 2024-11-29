Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar nedeniyle kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef gösterme suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

29.11.2024 14:06
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 26 Kasım 2024 tarihinde TBMM'deki grup toplantısında ve 29 Kasım 2024 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in sözlerinin "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle gerekli tespitlerin yapılmasının ardından, soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği belirtildi. Açıklamada, Özel hakkında fezleke hazırlanacağı da ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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