Özgür Özel İl Başkanlarıyla İftarda Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından Özel, il başkanlarını Genel Merkez'de düzenlenen iftar programında ağırladı.