Özgür Özel, Kadın Politika Temsilcileriyle Toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi partilerin kadın yöneticileriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'nde DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Beytiye Ekinci, Gelecek Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yeşim Karadağ ve DEVA Partisi Kadın Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan ile görüştü.

Özel'e, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan eşlik etti.