Özgür Özel Kararı Yırttı

Mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, karar kağıdını yırttı.

CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararını tanımayan CHP'lilere yönelik gerçekleştirilen müdahalenin ardından Özgür Özel'e mutlak butlan kararının olduğu belge teslim edildi. Belgeyi eline alarak inceleyen Özgür Özel, "Bunun için yıktılar Baba Ocağı'nı" diyerek sitem etti ve kararın tebliğ edildiği belgeyi yırttı. Belgenin yırtılmış halini CHP'li Ali Mahir Başarır'a veren Özgür Özel, belgenin makam odasında bulunan masaya bırakılmasını istedi. - ANKARA