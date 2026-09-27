Özgür Özel, Küçükçekmece ön seçiminde adalet ve iktidar hedefini anlattı - Son Dakika
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Özgür Özel, Küçükçekmece ön seçiminde adalet ve iktidar hedefini anlattı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece'deki ön seçimde konuştu. Özel, mahkemede, gelirde, vergide ve sosyal yaşamda adalet vaadiyle yeni bir düzen kurmayı ve iktidarı hedeflediklerini söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, bugün burada milletimize 'Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal yaşamda adalet' diyerek yepyeni bir kalkınmayı, birlikte çalışmayı, büyümeyi ve kazanmayı, adilce paylaşmayı, kimsenin yokluk, yoksulluk, işsizlikten dolayı geride kalmayacağı bir düzeni vadediyoruz." dedi.

Partisinin Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'ndeki ön seçimine katılan Özel, buradaki konuşmasında, parti kurarken yeni nesil siyaset yapacaklarının, doğrudan demokrasiyi hayata geçireceklerinin sözünü verdiklerini ve bugün onu hayata geçirdiklerini söyledi.

Ön seçimin gerçekleştirildiği salon için çok sayıda tanımlama yapılabileceğini belirten Özel, bulundukları yerde "Muhalefet olalım, koltuğumuzu koruyalım." diyenlerin değil "Muhalefetten bıktık, iktidara yürüyelim." diyenlerin olduğunu söyledi.

Şirket ve dernek gibi oluşumları kurmanın bile çok zor olduğu böyle bir ortamda parti kurmanın başka bir şeye benzemeyeceğini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Öyle iktidar işine gelmeyince mahkeme kararıyla, ana muhalefet partisinin başını değiştirince 'Seçilmeden geldim, biraz daha durayım, ilçelere şunları, bunları atayayım, partinin adı büyük, imkanları çok, oradaki siyaset imkanını görünce herkes buraya gelir, burada kalır, 3 gün konuşulur, 5 gün konuşulur, unutulur, yolumuza bakarız.' diyenlere 'Dur bakalım orada. Biz, seçilmiş belediye başkanlarımıza atılan iftiralara susmayı, kabullenmeyi hatta iddianameleri siyasi değil teknik bulanlarla değil yol arkadaşlarını geride bırakmayanların arkasında yürürüz.' diyen sizin gibi aslanlarla yapılır bu iş. Küçükçekmece'de bu salona sığmayan, koridorları doldurmuş, dışarılara taşmış bu kalabalığı bulsa bir siyasi parti, bununla kurultay yapabilir, değil ilçe kongresi. O yüzden 19 Mart darbesinden sonra Saraçhane'de gündüz gece direnenler, sonra Maltepe'de 2,5 milyon olanlar, İstanbul'un en boş gününde tüm meydanları dolduran, sokaklarda sel olup akan, parti darbe görünce yolu tarif eden, 'Olmazsa ya yeni bir yol bulacağız, yeni bir yol açacağız.' diye Yeni Partinin kuruluş talimatını veren, bütçesini koyan, bugün de gelip tarihe not düşen, damga vuran her birinize yürekten teşekkür ediyorum."

Özel, ülkenin zor durumda olduğunu, esnafın, çiftçilerin ve gençlerin umudunu kaybettiğini, bu yüzden yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Yeni Partinin yeni düzenini kurmaya geliyoruz. Biz, bugün burada milletimize 'Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal yaşamda adalet' diyerek yepyeni bir kalkınmayı, birlikte çalışmayı, büyümeyi ve kazanmayı, adilce paylaşmayı, kimsenin yokluk, yoksulluk, işsizlikten dolayı geride kalmayacağı bir düzeni vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalara da değinen Özel, ekonomisiyle, sosyal hayatıyla, ahlaki değerleriyle Türkiye'nin yepyeni bir siyasete, enerjiye ve yeni bir başlangıca ihtiyacının olduğunu söyledi.

Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim tek görevimiz var, o da kazanmaktır. Bunun için yapılması gereken, tam da bugün yaptığınızdır. Tarihin doğru tarafında durdunuz, butlana, tarihin en büyük haksızlığına, en büyük ihanetine karşı durdunuz. Yepyeni bir parti kurdunuz, sorumluluk aldınız. Bugün geldiğiniz bu muhteşem toplantıyla tarihe adınızı yazdırdınız. Bundan sonra hep beraber tek yolumuz vardır. Yönümüz bellidir, yolumuz bellidir, hedefimiz bellidir. İktidar hedeftir."

Kaynak: AA
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