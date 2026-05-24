Özgür Özel, Meclis'te Milletvekilleriyle Toplandı

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi.

Özel, Meclis'te bazı milletvekilleriyle Grup Toplantı Salonu'nda toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya bazı il başkanları ile partililer de katıldı.

Toplantının ardından bir gazetecinin "Yarın Meclis'te olacak mısınız?" sorusu üzerine Özel, yarın öğleden sonra DEM Parti heyeti ile Meclis'te görüşeceğini söyledi.

Özel, "Bundan sonra hep buradayız." diye konuştu.