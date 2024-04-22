CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Erken seçim tartışmalarına yönelik açıklama yapan Özel, "Emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse, ben de haydi derim. Böyle giderlerse yakın" dedi.
Now TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan CHP lideri Özel, "Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Bizim mitinglerimiz, barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.
Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya, "31 Mart seçimlerinin ardından, 'ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım' dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse, ben de haydi derim. Böyle giderlerse yakın" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmeye ilişkin de konuşan Özgür Özel, "Önceki dönem genel başkanlarımızla da görüşmeler yapacağız. Önemli bir noktadayız. Bir nezaket ziyareti değil, nezaketi elden bırakmadan bir çalışma ziyareti olacak. Karşımızdakilerin her birisi bu milletin seçtiği insanlar. Meclis'te muhalefetimizi yapıyoruz. Gerektiği yerde de müzakere edeceğiz. Biz bir kişinin karar verdiği bir yapı değiliz" şeklinde konuştu.
"Sayın Cumhurbaşkanı, randevuyu Çankaya'ya verirse çok şık olur" diyen Özel, "Meclis olabilir. AK Parti Genel Merkezi de olabilir. Beştepe'de randevu verilirse de Beştepe'ye giderim. İçerik, yer tartışmasından önemli. Bir inat uğruna beklentileri heba edemem. Doğru bir zaman ve doğru bir zemin belirlenir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın zamanda büyük bir ''emekli mitingi' yapacaklarını söyledi. Özel, mülakat sorunu için gençlerle birlikte mücadele edecekleri de belirterek, ''Belki bir ‘mülakata hayır’ mitinginde buluşacağız gençlerle. Sayın Erdoğan ‘bunu çözeceğiz’ derse görüşmemizde tabi bu mitinge gerek de kalmaz'' dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gündemine ilişkin de Özel, ''Böyle kritik bir görüşmeden en önce daha önce bu görevi yapmış olan genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan’dan randevu talep edeceğiz. Ülkenin cumhurbaşkanı ne zaman randevu verirse ona uyarız. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü’nde verirse çok şık olur” dedi.
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