Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Erken seçim tartışmalarına yönelik açıklama yapan Özel, "Emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse, ben de haydi derim. Böyle giderlerse yakın" dedi.

"ÇOK YAKINDA BÜYÜK BİR EMEKLİ MİTİNGİ YAPACAĞIZ"

Now TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan CHP lideri Özel, "Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Bizim mitinglerimiz, barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

"'ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI BAŞLATMAYACAĞIM' DEDİM AMA..."

Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya, "31 Mart seçimlerinin ardından, 'ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım' dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse, ben de haydi derim. Böyle giderlerse yakın" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmeye ilişkin de konuşan Özgür Özel, "Önceki dönem genel başkanlarımızla da görüşmeler yapacağız. Önemli bir noktadayız. Bir nezaket ziyareti değil, nezaketi elden bırakmadan bir çalışma ziyareti olacak. Karşımızdakilerin her birisi bu milletin seçtiği insanlar. Meclis'te muhalefetimizi yapıyoruz. Gerektiği yerde de müzakere edeceğiz. Biz bir kişinin karar verdiği bir yapı değiliz" şeklinde konuştu.

"BEŞTEPE'DE RANDEVU VERİLİRSE ORAYA DA GİDERİM"

"Sayın Cumhurbaşkanı, randevuyu Çankaya'ya verirse çok şık olur" diyen Özel, "Meclis olabilir. AK Parti Genel Merkezi de olabilir. Beştepe'de randevu verilirse de Beştepe'ye giderim. İçerik, yer tartışmasından önemli. Bir inat uğruna beklentileri heba edemem. Doğru bir zaman ve doğru bir zemin belirlenir" ifadelerini kullandı.