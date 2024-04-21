Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış

Geniş Video İzle

31 Mart seçimlerinin ardından ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat geçirip yıllardır taktığı gözlüklerinden kurtulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saçlarını da boyattığı iddia edilmişti. Yeni imajıyla ilgili çıkan haberlere yanıt veren Özel, "Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor" dedi.

21.04.2024 10:31  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçim sürecinde belediye başkan adayları birlikte yoğun bir mesai harcayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerinden ardından art arda operasyonlar geçirdi.

SEÇİM SONRASI 2 AMELİYAT BİRDEN

5 Nisan'da ses tellerinden, 7 ve 8 Nisan gözlerinden mercek ameliyatı olan Özel, yıllardır taktığı gözlüklerden kurtulurken görüntüsü büyük ses getirmişti.

Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış

SAÇLARINI BOYATTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Özgür Özel'in katıldığı etkinliklerde bir imaj değişikliğine daha gittiği dikkatlerden kaçmazken, başarılı siyasetçinin saçlarını boyattığı ileri sürüldü.

Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış

"KESTİRDİĞİM GÜN WAX SÜRÜYORLAR"

Bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara yanıt veren Özel, "Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor" dedi.

Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış

Ameliyat, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
    10:57 Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

    Erzurum'da jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan baskınlarda 7 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 114 gr. metamfetamin, 70 gr. bonzai, 12 gr. esrar, 8 adet uyuşturucu nadde kullanma aparatı, 1 ad. 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 7 adet cep telefonu ve 1 adet 120 gb ssd kart ele geçirildi.

  • Erzurum Hınıs'ta Cemevleri İle İlgili Toplantı Yapıldı
    10:55 Erzurum Hınıs'ta Cemevleri İle İlgili Toplantı Yapıldı

    Erzurum'un Hınıs ilçesinde vatandaşların cemevleri ile ilgili görüş ve taleplerini değerlendirmek için bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Danışmanı Esma Ersin, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, cemevleri ile ilgili incelemeler ve sorunlar ele alındı.

  • SYKP Samsun İl Örgütü 1 Mayıs için çağrı yaptı
    10:52 SYKP Samsun İl Örgütü 1 Mayıs için çağrı yaptı

    Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Samsun İl Örgütü, 1 Mayıs için alanlarda olma çağrısı yaptı. Eş Başkan Betül Aksu, işçilerin sömürüldüğünü ve ezildiğini belirterek, birleşme ve mücadele çağrısı yaptı. Ayrıca, işsizlik, emeklilerin durumu ve işçi cinayetleri konularına da değindi.

  • CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Belediye Borçlarına İlişkin Meclis Araştırması İstedi
    10:43 CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Belediye Borçlarına İlişkin Meclis Araştırması İstedi

    CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, belediyelerin borçlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını talep etti. Tanal, belediyelerde çarçur edilen, yandaşlara aktarılan ve kişisel servete dönüştürülen her kuruşun hesabının sorulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, belediyelerin borç bataklığına sürüklenmesi ve kaynakların yanlış kullanılması konusunda TBMM'nin görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

  • Van Büyükşehir Belediye Başkanı: Kayyum yönetimi belediyeyi 8,5 milyar TL borca soktu
    10:42 Van Büyükşehir Belediye Başkanı: Kayyum yönetimi belediyeyi 8,5 milyar TL borca soktu

    Van Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan, kayyum yönetiminin belediyeyi 8,5 milyar TL borca soktuğunu belirtti. Zeydan, belediyenin asli görevlerini yerine getiremez duruma geldiğini ve kayyum döneminde diğer bakanlıkların yapması gereken yatırımların belediye üzerinden yapıldığını ifade etti. Ayrıca, belediye üzerinden kiralanan araçların amacı dışında kullanıldığını ve sözleşmelerin feshedildiğini belirtti.

  • İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
    10:16 İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

    İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e saldırılarında kullandığı füzelerin Malatya'da bulunan Kürecik'teki radar üssüyle tespit edilerek durdurulduğu iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

  • Mehmet Şimşek'in açıklayacağı mali önlemler ve yapısal tedbirler konuşulacak
    10:05 Mehmet Şimşek'in açıklayacağı mali önlemler ve yapısal tedbirler konuşulacak

    Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının sonuna gelindiği belirtilirken, şimdi sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı mali önlemler ve yapısal tedbirlere geldi. En çok da Saray harcamaları başta olmak üzere, kamu harcamalarında yapılacak tasarrufun kapsamı konuşulmaya başlayacak.

  • Narkoçelik-13 Operasyonunda 451 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
    09:50 Narkoçelik-13 Operasyonunda 451 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-13 operasyonları kapsamında 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

  • CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı tamamlandı
    09:13 CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı tamamlandı

    CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla tamamlandı.


10:31 Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış
10:16 İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
10:11 Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na son model araba hediye etti Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti
09:45 Küflü çikolata tartışması Patiswiss’in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt
08:39 Saadet’te değişim kurultayı Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var Saadet'te değişim kurultayı! Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var
09:08 Firari kadın kömürlükte yakalandı Suçu ortaya çıktı Firari kadın kömürlükte yakalandı! Suçu ortaya çıktı
09:07 İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum
09:03 Gazze’de yürek yakan görüntü Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı Gazze'de yürek yakan görüntü! Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı
08:16 Hamas liderinden Erdoğan’ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı
08:11 Şevval Sam, reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Şevval Sam, reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
07:39 Orta Afrika Cumhuriyeti’nde tekne faciası En az 58 kişi hayatını kaybetti Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tekne faciası! En az 58 kişi hayatını kaybetti
04:48 Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı
00:24 Hemzemin geçitte tren tıra çarptı: 1 yaralı Hemzemin geçitte tren tıra çarptı: 1 yaralı
00:09 Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar
23:16 ABD’de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 10:57:53. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement