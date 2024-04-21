31 Mart yerel seçim sürecinde belediye başkan adayları birlikte yoğun bir mesai harcayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerinden ardından art arda operasyonlar geçirdi.
5 Nisan'da ses tellerinden, 7 ve 8 Nisan gözlerinden mercek ameliyatı olan Özel, yıllardır taktığı gözlüklerden kurtulurken görüntüsü büyük ses getirmişti.
Özgür Özel'in katıldığı etkinliklerde bir imaj değişikliğine daha gittiği dikkatlerden kaçmazken, başarılı siyasetçinin saçlarını boyattığı ileri sürüldü.
Bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara yanıt veren Özel, "Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor" dedi.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış - Son Dakika
Erzurum'da jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan baskınlarda 7 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 114 gr. metamfetamin, 70 gr. bonzai, 12 gr. esrar, 8 adet uyuşturucu nadde kullanma aparatı, 1 ad. 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 7 adet cep telefonu ve 1 adet 120 gb ssd kart ele geçirildi.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde vatandaşların cemevleri ile ilgili görüş ve taleplerini değerlendirmek için bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Danışmanı Esma Ersin, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, cemevleri ile ilgili incelemeler ve sorunlar ele alındı.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Samsun İl Örgütü, 1 Mayıs için alanlarda olma çağrısı yaptı. Eş Başkan Betül Aksu, işçilerin sömürüldüğünü ve ezildiğini belirterek, birleşme ve mücadele çağrısı yaptı. Ayrıca, işsizlik, emeklilerin durumu ve işçi cinayetleri konularına da değindi.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, belediyelerin borçlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını talep etti. Tanal, belediyelerde çarçur edilen, yandaşlara aktarılan ve kişisel servete dönüştürülen her kuruşun hesabının sorulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, belediyelerin borç bataklığına sürüklenmesi ve kaynakların yanlış kullanılması konusunda TBMM'nin görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan, kayyum yönetiminin belediyeyi 8,5 milyar TL borca soktuğunu belirtti. Zeydan, belediyenin asli görevlerini yerine getiremez duruma geldiğini ve kayyum döneminde diğer bakanlıkların yapması gereken yatırımların belediye üzerinden yapıldığını ifade etti. Ayrıca, belediye üzerinden kiralanan araçların amacı dışında kullanıldığını ve sözleşmelerin feshedildiğini belirtti.
İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e saldırılarında kullandığı füzelerin Malatya'da bulunan Kürecik'teki radar üssüyle tespit edilerek durdurulduğu iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.
Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının sonuna gelindiği belirtilirken, şimdi sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı mali önlemler ve yapısal tedbirlere geldi. En çok da Saray harcamaları başta olmak üzere, kamu harcamalarında yapılacak tasarrufun kapsamı konuşulmaya başlayacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-13 operasyonları kapsamında 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.
CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla tamamlandı.
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