Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış

Erzurum Hınıs'ta Cemevleri İle İlgili Toplantı Yapıldı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde vatandaşların cemevleri ile ilgili görüş ve taleplerini değerlendirmek için bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Danışmanı Esma Ersin, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, cemevleri ile ilgili incelemeler ve sorunlar ele alındı.