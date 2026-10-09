Özgür Özel, Silifke\'de belediye başkanlarına yönelik süreçlere tepki gösterdi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarına yönelik yürütülen süreçlere değinerek, bunun yalnızca CHP seçmenine değil, farklı siyasi partilere oy veren vatandaşlara da saygısızlık anlamına geldiğini, milletin kimi seçmek istiyorsa onu seçeceğini, memnun olduğu yöneticileri görevde tutacağını, memnun olmadıklarını ise seçimde değiştireceğini söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin programı kapsamında Silifke ilçesine gitti. Özel, Silifke'de Alaaddin Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Göksu Parkı'na geçen Özel, burada partililere hitap etti.

Konuşmasında 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ve millet iradesine vurgu yapan Özel, seçmenlerin sandıkta ortaya koyduğu tercihe herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Özel, bir insanın, partinin veya kadronun demokratlığının yalnızca seçim kazandığında değil, seçim kaybettiğinde de belli olduğunu belirterek, kazananı tebrik etmenin ve muhalefet görevini yerine getirerek bir sonraki seçimi beklemenin demokratik anlayışın gereği olduğunu ifade etti.

"Bu, Silifke'nin iradesine kafa tutmaktır"

31 Mart 2024 seçimlerinde vatandaşların hem Silifke Belediye Başkanını hem de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandığa gittiğini hatırlatan Özel, Silifke'de Mustafa Turgut'un, Mersin Büyükşehir'de ise Vahap Seçer'in seçmenlerin tercihiyle göreve geldiğini dile getirdi. Belediye başkanlarına yönelik yürütülen süreçlere değinen Özel, seçmen iradesinin yok sayılamayacağını savunarak, "Bu, Silifke'nin iradesine kafa tutmaktır" dedi.

Özel, bunun yalnızca CHP seçmenine değil, farklı siyasi partilere oy veren vatandaşlara da saygısızlık anlamına geldiğini belirterek, milletin kimi seçmek istiyorsa onu seçeceğini, memnun olduğu yöneticileri görevde tutacağını, memnun olmadıklarını ise seçimde değiştireceğini söyledi.

"Yılmayacağız, durmayacağız"

Partililere seslenen Özel, Yeni Parti'yi iktidara taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Vatandaşlara sabırlarını ve morallerini kaybetmemeleri çağrısında bulunan Özel, partililerin etkinliklere ve mücadeleye katılımının önemine dikkat çekti. Özel, "Biz yılmayacağız, durmayacağız. Var gücümüzle çalışıp partimizi iktidar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekti

Konuşmasında emeklilerin ekonomik durumuna da değinen Özel, emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşü çeyrek altın üzerinden değerlendirdi. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının sandığa yansıyacağını savunan Özel, mevcut iktidarın seçimlerde bunun karşılığını göreceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda partililere birlik ve beraberlik mesajı veren Özel, "Bu yıl da istikamet iktidar. Hep birlikte yürüyecek miyiz? O zaman hadi bakalım, yürüyelim arkadaşlar" sözleriyle konuşmasını tamamladı.