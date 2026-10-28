Özgür Özel, uzaklaştırılan başkanın babaannesi Tamam Güner'in cenazesine katıldı

Özgür Özel, uzaklaştırılan başkanın babaannesi Tamam Güner'in cenazesine katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma nedeniyle Çankaya Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in babaannesi Tamam Güner'in Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldı. Parti açıklamasına göre Özel, törende Güner ve ailesine başsağlığı diledi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hakkındaki soruşturma sebebiyle Çankaya Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in babaannesi Tamam Güner'in cenazesine katıldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Tamam Güner için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde, Güner ve ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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