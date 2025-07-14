Özgür Özel Yargıtay Başsavcısı\'nı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.

CHP lideri Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Özel'e ziyaretinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.