Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.
CHP lideri Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk ile Yargıtay'da bir araya geldi. İkili arasından gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından Yargıtay binasından ayrılan Özel, basın açıklamasında bulunmadı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Özgür Özel Yargıtay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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