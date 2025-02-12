Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği heyetini kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'nde demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Avukat Şenal Sarıhan başkanlığındaki Yurttaş Birlikteliği heyeti ile bir araya geldi.