Özkan Alp, Emek Mahallesi\'nde yapılacak olan 32 derslikli okulun ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu

Politika

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde vatandaşların lise talebine ilişkin olarak, 32 derslikli okulun ihale sürecinin müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu.

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde Şubat ayında yaptığı ziyarette, mahalle sakinlerinin lise talebine ilişkin olarak, 32 derslikli okulun ihale sürecinin devam ettiğini ve süreci takip edeceğinin sözünü vermişti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Özkan Alp Emek Mahallesi sakinlerine müjdeli haberi duyurdu. Açıklamada Alp şu ifadelere yer verdi;

"Kıymetli Emek Mahallesi sakinleri, sizlere söz verdiğim gibi takipçisi olduğum, Emek Mahallesi'nin yıllardır ihtiyacınız olan lisemizin ihale süreci tamamlandı ve ruhsat işlemlerinin ardından ihaleyi alan firma tarafından lisemizin yapımına en kısa sürede başlanacaktır. Sizlere verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyor, Emek Mahallesi'ne ve geleceğimize yapılan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum."

31 Mart seçimleri yaklaşırken vaatlerin ve çalışmaların hızlandığı son süreçte Özkan Alp'in sosyal medyada yaptığı açıklama "Odunpazarı'na daha başkan olmadan hizmetlere başladı" yorumlarına sebep oldu. - ESKİŞEHİR