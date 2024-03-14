Özkan Alp, öğrencilere menemen hazırlayarak sahur yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özkan Alp, öğrencilere menemen hazırlayarak sahur yaptı

Özkan Alp, öğrencilere menemen hazırlayarak sahur yaptı

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan öğrencilere kendi elleri ile menemen hazırlayarak sahur yaptı. Alp, gençlerle birlikte Odunpazarı'nı yönetmeyi hedeflediğini belirtti.

14.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, misafiri olduğu İstiklal Mahallesi'nde yaşayan öğrencilere kendi elleri ile menemen hazırladı ve onlarla birlikte sahur yaptı.

'Gönüller Yapmaya Geldim' diyerek yola çıkan Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, seçim öncesi yaptığı çalışmalarda doğal ve samimi tavrı ile Odunpazarı'na farklı bir renk getireceğinin sinyallerini veriyor. Ramazan Ayı dolayısıyla iftar ve sahur arasında programların daha yoğun gerçekleştirildiği seçim döneminde Alp, iftar programı sonrasında gençlerle buluştu. İftar programına katılan öğrenciler Özkan Alp'i evlerine sahur için davet etti. Gençlerin davetini geri çevirmeyen Alp, İstiklal Mahallesi'nde oturan öğrencilerin sahurda misafiri oldu. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda menemen yaptığı görülen Alp, "Bu gece İstiklal Mahallesi'nde sahur vaktinde genç kardeşlerimizin öğrenci evine misafir oldum. Birlikte güzel bir sofra etrafında buluşup sahur yapmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu arada hazırladığım menemen gençlerimizden tam not aldı. Genç kardeşlerime misafirperverlikleri ve sofralarında bize de yer açtıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Odunpazarı'nı gençlerle birlikte yöneteceğiz"

31 Mart'tan sonra Odunpazarı'nı gençlerin hayallerini ve beklentilerini karşılayan bir yönetim anlayışıyla birlikte yöneteceklerini belirten Özkan Alp, "Gençlerimizin hayalleri ve Odunpazarı'ndan beklentileri bizim için çok önemli. Gençlerimiz için oturup derslerini çalışabilecekleri, vakit geçirebilecekleri, kafelerin, kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği salonların olduğu merkezler açacağız. Odunpazarı'nı ayağa kaldırmak, yenilemek ve daha yaşanabilir kılmak için gençlerimizin fikirleri ve desteklerine inanıyoruz, güveniyoruz. Geleceğin Odunpazarı'nı birlikte inşa edecek ve birlikte yöneteceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Özkan Alp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özkan Alp, öğrencilere menemen hazırlayarak sahur yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:41 Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu
15:28 Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı
15:22 Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı Kadir İnanır duygusal anlar yaşadı Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı! Kadir İnanır duygusal anlar yaşadı
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:12 Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 16:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: Özkan Alp, öğrencilere menemen hazırlayarak sahur yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement