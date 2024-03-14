Özkan Alp, öğrencilere menemen hazırlayarak sahur yaptı

Politika

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, misafiri olduğu İstiklal Mahallesi'nde yaşayan öğrencilere kendi elleri ile menemen hazırladı ve onlarla birlikte sahur yaptı.

'Gönüller Yapmaya Geldim' diyerek yola çıkan Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, seçim öncesi yaptığı çalışmalarda doğal ve samimi tavrı ile Odunpazarı'na farklı bir renk getireceğinin sinyallerini veriyor. Ramazan Ayı dolayısıyla iftar ve sahur arasında programların daha yoğun gerçekleştirildiği seçim döneminde Alp, iftar programı sonrasında gençlerle buluştu. İftar programına katılan öğrenciler Özkan Alp'i evlerine sahur için davet etti. Gençlerin davetini geri çevirmeyen Alp, İstiklal Mahallesi'nde oturan öğrencilerin sahurda misafiri oldu. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda menemen yaptığı görülen Alp, "Bu gece İstiklal Mahallesi'nde sahur vaktinde genç kardeşlerimizin öğrenci evine misafir oldum. Birlikte güzel bir sofra etrafında buluşup sahur yapmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu arada hazırladığım menemen gençlerimizden tam not aldı. Genç kardeşlerime misafirperverlikleri ve sofralarında bize de yer açtıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Odunpazarı'nı gençlerle birlikte yöneteceğiz"

31 Mart'tan sonra Odunpazarı'nı gençlerin hayallerini ve beklentilerini karşılayan bir yönetim anlayışıyla birlikte yöneteceklerini belirten Özkan Alp, "Gençlerimizin hayalleri ve Odunpazarı'ndan beklentileri bizim için çok önemli. Gençlerimiz için oturup derslerini çalışabilecekleri, vakit geçirebilecekleri, kafelerin, kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği salonların olduğu merkezler açacağız. Odunpazarı'nı ayağa kaldırmak, yenilemek ve daha yaşanabilir kılmak için gençlerimizin fikirleri ve desteklerine inanıyoruz, güveniyoruz. Geleceğin Odunpazarı'nı birlikte inşa edecek ve birlikte yöneteceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR