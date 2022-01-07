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Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor - Son Dakika

Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

07.01.2022 11:31
Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 21 araştırma şirketinin yaptırdığı 103 anketin ortalama sonuçlarını katıldığı canlı yayında paylaştı. 1 yıllık süreçteki değişime dikkat çeken Özkiraz, AK Parti'nin 2021 ocak ayında yüzde 37 olan oylarının aralık ayında yüzde 31'e gerilediğini belirtirken, CHP ve İYİ Parti'nin oylarında ise yüzde 2'lik artışlar olduğuna vurgu yaptı. MHP'de de sistematik bir düşüşün olduğunu ifade eden Özkiraz, HDP'nin baraj sorunu yaşamadığını söyledi.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, TELE1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu programda 21 araştırma şirketinin 103 anketinin ortalamalarını paylaştı. Ortalaması açıklanan anketlere göre AK Parti ve MHP düşüşte, CHP ve İYİ Parti yükselişte. Özkiraz'a göre, HDP'nin ise baraj sorunu yok.

AK PARTİ-MHP'DE SİSTEMATİK DÜŞÜŞ

Anketlerin ortalama sonuçlarına göre, AK Parti'nin oylarının kararsızlar dağıtıldıktan sonra ocak ayında yüzde 37'yken aralık ayında yüzde 31'e kadar gerilediği görüldü. Özkiraz, AK Parti hakkında, "Sistematik bir düşüş var" yorumu yaptı.

Özkiraz'ın açıkladığı bir diğer anket sonucu ise MHP'ye yönelik oldu. Buna göre; ocak ayında yüzde 9,2 olan MHP'nin oy oranı, aralık ayında yüzde 7,3'e kadar düştü. Özkiraz, AK Parti'deki sistematik düşüşün MHP'de de görüldüğünü aktardı.

Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz.

CHP VE İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE

Özkiraz muhalefet partilerinin anket ortalamalarından çıkan oy oranlarına ilişkin olarak da CHP ve İYİ Parti'de bir yükselişin olduğunu söyledi. Özkiraz, "CHP ise ocak ayında yüzde 24,1 iken aralık ayında yüzde 26,7'ye yükselmiş. İYİ Parti oy oranı ise ocakta yüzde 13,5 iken eylül ayında yüzde 14,8'e kadar yükselmiş görünüyor. Lütfü Türkkan olayı ve esnaf ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e söylenen 'Kürdistan' sözlerinden sonra İYİ Parti'de bir düşüş görülüyor" dedi.

"HDP'NİN BARAJ SORUNU YOK"

Özkiraz, HDP'nin hiçbir anket ve sonuçta baraj altı kalmadığını söyledi. Özkiraz, "Ocak ayında yüzde 10,2 aralık ayında yüzde 10,7. HDP ortalamalara bakıldığında hiç barajın altında kalmıyor. HDP'nin ortalaması buysa baraj sorunu yok demektir" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor - Son Dakika
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