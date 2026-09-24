Özlale, 131 yatırım fonu mağduru için yüzde 80 üzeri telafi öngören teklif hazırladı - Son Dakika
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Özlale, 131 yatırım fonu mağduru için yüzde 80 üzeri telafi öngören teklif hazırladı

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Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 131 yatırım fonu mağduru için ek vergi ve kamu kaynağı gerektirmeyen kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu. Özlale, mevcut yöntemde yatırımların yüzde 10-15'inin, teklifle yüzde 80'in üzerinin geri alınabileceğini savundu.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, tasfiye kararı alınan 131 yatırım fonundaki mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hazırladıkları kanun teklifiyle, vatandaşın sırtına ek vergi yüklemeden ve kamu kaynağı kullanılmadan yatırımcıların kayıplarının mümkün olduğunca telafi edilmesini öngördüklerini söyledi.

Özlale, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Olayın bu noktaya gelmesinde kamu otoritesinin denetim eksikliğinin bulunduğunu savunan Özlale, gerekli önlemlerin alınmamasının bugün "büyük bir yatırım fonu krizi" ile düşük ve orta gelirli vatandaşları daha çok etkileyen "servet krizine dönüştüğünü" anlattı.

Ümit Özlale, Meclis açıldığında konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla araştırma önergesi vereceklerini, bugün ise tasfiye kararı alınan 131 yatırım fonu için "adil bir tasfiye sürecini" öngören kanun teklifi hazırladıklarını aktardı.

Fon mağdurlarının kamuoyunda yalnızca yüksek getiri peşinde koşan kişiler şeklinde gösterilmesine karşı çıktıklarını belirten Özlal?, mağdurların önemli bölümünün düşük ve alt orta gelir grubunda bulunduğunu hatırlattı.

Özlale, hazırladıkları kanun teklifinde sundukları çözüm önerilerine dair detayları paylaşarak, "Burada biz, vatandaşın sırtına ek bir vergi yüklemeden, kamu kaynakları kullanmadan bu işte gerçekten mağdur olanların paralarının en azından bir kısmını alabilmesi için bir tasfiye yöntemi geliştirdik." dedi.

Mevcut tasfiye yöntemiyle fon mağdurlarının yatırımlarının yalnızca yüzde 10-15'inin geri alınabileceğini ileri süren Özlale, hazırladıkları teklifle doğru bir tasfiye süreci sonucunda mağdurların paralarının yüzde 80'inden fazlasının geri kazanılabileceğini savundu.

Ümit Özlale, şu ifadeleri kullandı:

"Çözüm çok basit. Artık piyasa değerinin çok altına düşmüş gerçek fon varlıklarını tabiri caizse peynir ekmek fiyatına satmaktan ziyade gerçek fon varlıklarını koruyan, haksız kazancı, fazla alınmış yönetim ve performans ücretini sorumlulardan geri alan ve hak sahiplerine adil dağıtan bir kanun teklifi hazırladık. Buradaki esas vurgumuz şudur, teklifimizde kamu kaynağı kullanmadan mağduriyetin yüzde 80'inden fazlasını gidermek mümkün."

Kaynak: AA
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