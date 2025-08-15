Özlem Çerçioğlu, AK Parti ile Yeni Yatırımlar Vadediyor - Son Dakika
15.08.2025 20:01  Güncelleme: 20:03
CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ASKİ bürokratlarıyla yaptığı toplantıda Aydın için yeni projeler ve yatırımlar üzerinde durdu.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ASKİ bürokratları ile gerçekleştirdiği toplantıda 'hizmet' vurgusu yaptı.

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a döndü. Başkan Çerçioğlu, Aydın'a döner dönmez ilk toplantısını Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bürokratları ile gerçekleştirdi. Aydın genelinde yapılan çalışmalar ve yeni yapılacak olan yatırımlar üzerine yapılan toplantıda Başkan Çerçioğlu, 'yatırım ve hizmet' vurgusu yaparak, çalışmaların katlanarak devam edeceğini söyledi.

Aydın'a daha fazla hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, yaptığı açıklamasında "Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı bürokratlarımız ile kentimize yapacağımız yeni yatırımları değerlendirdik. Aydın'ımıza daha fazla hizmet etmeye, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, AK Parti ile Yeni Yatırımlar Vadediyor
