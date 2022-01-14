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Özlü'den sınav öncesi motivasyon ziyareti - Son Dakika

Özlü'den sınav öncesi motivasyon ziyareti

14.01.2022 16:29
Özlü'den sınav öncesi motivasyon ziyareti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, final sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, final sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Özlü, gençlere üniversite yıllarından örnekler vererek, tecrübelerini aktardı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Üniversite gençliğine özel önem veren Başkan Özlü, bu kapsamda Düzce Üniversitesi Kütüphanesinde final sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, öğrencilerle bir araya gelerek hal ve hatırlarını soran Başkan Özlü, bugünün öğrencilerinin önümüzdeki 20 yılda hem çalışacaklarını hem üreteceklerini ifade ederek, "Önümüzdeki 20 yıl sizlerin gayretleri ve çalışmalarıyla Türkiye'nin sıçrama yaptığını, emsallerinden ayrıştığını hep beraber göreceğiz. Bunun tek yolu çalışmak. Hep birlikte çok çalışacağız. Daha fazla fikir üreten, teknoloji üreten, ürettiği fikir ve teknolojiyi sanayisine enjekte eden ve bu suretle yüksek katma değerli ürünler üretip ihraç eden, bu ihracatla da Dünya'daki ekonomik pastadan daha büyük pay alan bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Bunu tutkuyla istiyoruz" dedi.

"Sizlerin sayesinde Türkiye sıçrama yapacak"

Türkiye'nin geçmişte büyük bir medeniyet kurduğunu, büyük bir coğrafya da adalet dağıttığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Özlü, "Bizim geçmişimizle, Afrika'da ki bir ülkenin geçmişi aynı değil. Geçmişimizde bir başarı var. Selçuklu'dan Osmanlı'dan gelen bir çok eserimiz var. Kılıçla fethetmişiz ama adaletle hükmetmişiz. Değerli gençler, iyilik yapmak çok kolaydır ama adil olmak zordur. Bu bakımdan önümüzdeki 20 yıl sizlerin ticaret, sanayi, turizm, tarım ve eğitimde çok çalıştığınız bir dönem olacak. Sizlerin sayesinde Türkiye bir sıçrama yapacak" şeklinde konuştu.

'Beyaz Kitap'

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Dr. Faruk Özlü, kaleme aldığı 'Beyaz Kitap' adının nereden geldiği ve içeriği hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; "İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika gibi Dünyanın gelişmiş ülkeleri, ulusal hedeflerini hatta savunma stratejilerini belirli periyotlarla bir kitapta toplar. Bu dokümana 'White Paper' deniyor. Yani 'Beyaz Kitap' Ben, Türkiye'nin beyaz kitabını yazmaya soyunmadım, bu beni aşan bir durum. Kendi düşüncelerimi, geleceğe yönelik düşüncelerimi yazmaya çalıştım. Bu kitapta bildiğim konuları yazdım. Kendi uzmanlık alanımla ilgili konulara değindim. Savunma Politikalarımız ve Savunma Teknolojileri ile ilgili görüşlerimi yazdım. Bu kitapta teori ile pratiği sentezlemeye çalıştım. Deneyimlerimi aktarmaya çalıştım."

Öğrencilerin talep ve isteklerini de dinleyen Özlü, yapmak istedikleri çalışmalara yönelik Düzce Belediyesi olarak destek olacaklarını belirtti. Başkan Özlü, daha sonra final sınavlarına hazırlanan öğrencileri tek tek gezerek başarı dileklerinde bulundu. - DÜZCE

Özlü'den sınav öncesi motivasyon ziyareti
Özlü'den sınav öncesi motivasyon ziyareti
Özlü'den sınav öncesi motivasyon ziyareti

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Üniversite, Faruk Özlü, Türkiye, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Özlü'den sınav öncesi motivasyon ziyareti - Son Dakika
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