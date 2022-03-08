Özlü, emekçi kadınları yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Özlü, emekçi kadınları yalnız bırakmadı

08.03.2022 17:40
Özlü, emekçi kadınları yalnız bırakmadı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 700 kişiye istihdam sağlayan iki tekstil fabrikasını ziyaret etti, çalışan kadınlarla sohbet etti 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 700 kişiye istihdam sağlayan iki tekstil fabrikasını ziyaret etti, çalışan kadınlarla sohbet etti 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çoğunluğunu kadın işçilerin oluşturduğu tekstil fabrikalarını ziyaret etti. Faruk Özlü, fabrikaların çalışma sistemleri ve Düzce'ye olan katkıları hakkında bilgi aldı. Başkan Özlü, özellikle kadın istihdamına önem veren fabrikaların temsilcilerine teşekkür etti. Daha sonra fabrika alanına geçen Özlü, kadınlarla kısa sohbetler gerçekleştirerek hediye takdim etti.

Özlü, "Çalışan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak sağlık, mutluluk ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum. Bu anlamda günde bizden bir hediye takdim etmek istedik. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ederim" şeklinde konuştu.

Fabrikada çalışan kadınlar da Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kendilerini unutmamasından dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Özlü, emekçi kadınları yalnız bırakmadı
Özlü, emekçi kadınları yalnız bırakmadı

YORUMLAR
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Faruk Özlü, İstihdam, Düzce, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özlü, emekçi kadınları yalnız bırakmadı - Son Dakika


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