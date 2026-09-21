Öztrak, 20 milyar doları aşan fon varlığında faturanın millete kesilmemesini istedi - Son Dakika
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Öztrak, 20 milyar doları aşan fon varlığında faturanın millete kesilmemesini istedi

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CHP'li Öztrak, manipülatif fon işlemlerinde haksız kazançların geri alınmasını istedi. 20 milyar doları aşan fon varlığında faturanın millete kesilmemesini isteyen Öztrak, şahsi mal varlığıyla sorumluluk ve TBMM'ye araştırma komisyonu önergesi sunduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerle alakalı soruşturmaya ilişkin, "Haksız kazançlar geri alınmalı, sorumluluğu yargı kararıyla tespit edilenler, yatırımcıların zararından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu tutulmalıdırlar. Hukuk, parayı gittiği yere kadar takip etmelidir." dedi.

Öztrak, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Yaşanan "finansal rezaletin" yol açtığı zararın ne kadar olduğunu ve zararın kim tarafından ve hangi kaynaktan karşılanacağını soran Öztrak, "Karlar manipülatörlere, zarar millete anlayışını asla kabul etmiyoruz. Fonları yönetenler, şirket sahipleri, olağan dışı kazançları ceplerine indiren yatırımcılar servetlerine servet katarken ortada görünmeyen kurumlar ve hükümet, şimdi çıkıp faturayı millete kesmeye kalkmasın. Kamu bankaları üzerinden bu işin faturasını milletin sırtına yüklemesin." değerlendirmesinde bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklananların bulunduğuna işaret eden Öztrak, bu tedbirlerin gerekli olduğunu ancak fon sahiplerinin, portföy yönetim şirketlerinin yöneticilerinin, ilişkili şirketlerle söz konusu hisselerde olağan dışı kazanç sağlayanların da soruşturma kapsamına alınmasını istedi.

Haksız kazanç sağlayanların bütün mal varlıklarının araştırılması gerektiğini vurgulayan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haksız kazançlar geri alınmalı, sorumluluğu yargı kararıyla tespit edilenler, yatırımcıların zararından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu tutulmalıdırlar. Hukuk, parayı gittiği yere kadar takip etmelidir yani önce bu saadet zincirini kuranların, yönetenlerin, koruyanların ve bu işten nemalananların malına gidilmelidir. Önce haksız kazançlar geri alınmalıdır, fatura peşinen milletimize kesilmemelidir."

20 milyar doları aşan fon varlığını kapsayan "böylesine büyük bir saadet zincirinin" düzenleyici ve denetleyici kurumların gözü önünde yıllarca kendiliğinden büyüyemeyeceğini anlatan Öztrak, "Bu düzeni kuranlar kadar görüp de müdahale etmeyenler, görevini yapmayanlar ve varsa bu kişileri koruyan siyaset erbabı da mutlaka ortaya çıkarılmalıdır." dedi.

Soruşturmanın yalnızca fon yöneticileriyle, şirket sahipleriyle ve piyasa oyuncularıyla sınırlandırılmaması gerektiğini belirten Öztrak, manipülatif işlemlerin yapıldığı dönemde ilgili denetim birimlerinde görev alan eski ve yeni bütün yöneticilerin sorumluluğunun da araştırılmasını talep etti.

CHP Grubu olarak konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeyi bugün TBMM'ye sunduklarını dile getiren Öztrak, "Hiçbir belge saklanmamalı, hiçbir isim korunmamalı, hiçbir siyasi bağlantının üzeri örtülmemelidir. Paranın izinin gittiği yere kadar gidilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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