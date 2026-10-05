Öztrak, fon soruşturmasında SPK ve Borsa İstanbul yönetimlerini görevden almaya çağırdı

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturmalarına ilişkin, "Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı, sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşılaşırız." dedi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomi politikaları üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

"İktidarın üst üste gelen krizleri çözemediğini, kaosu bir yönetim aracı haline getirdiğini" iddia eden Öztrak, fon soruşturmalarına ilişkin yürütülen süreci değerlendirdi.

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturmalara ilişkin "Kümesi tilkiye emanet etmişler" sözlerini sarf eden Öztrak, yaşananların ciddi bir yönetim krizine işaret ettiğini ileri sürdü.

Yönetim krizi hukuk kriziyle birleştiğinde ekonomik krizin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Öztrak, "Bugün yaşadığımız fon vurgunu, hukukun araç haline getirilmesinin, kurumsal çöküşün, uzun süredir devam eden ekonomik krizlerin, çalışarak, üreterek kazanmayı imkansız hale getirmesinin ve bunların sonucunda yaşanan ahlaki çöküşün bir sonucudur." görüşünü paylaştı.

Bu durumu "Türkiye'nin finansal Susurluk'u" olarak nitelendiren Öztrak, "Bunun büyümesini önleyemeyen, uyarılara rağmen seyirci kalan SPK ve Borsa İstanbul yönetimleri derhal görevden alınmalıdır. Finansal piyasalarda güveni tesis etmenin ilk adımı, sorumluların hesap vermesidir. İç ve dış kamuoyunu ikna edecek radikal adımlar atılmazsa yarın çok daha büyük krizlerle karşılaşırız." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Öztrak, açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine de değinerek, "12 aylık enflasyonu yüzde 30'un altına çekmek için ağır bir makyaj yapıldığını" savundu.

Her alanda "arınmanın" ülkenin beka meselesi haline geldiğini belirten Öztrak, seçim çağrısında bulundu.