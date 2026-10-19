Öztrak, Yeni Parti'ye geçenlere seslenerek aidatların CHP'ye ait olduğunu söyledi

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP ile Yeni Parti arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine" ilişkin tartışmaya değinerek, "Yeni Parti'ye geçenlere sesleniyorum, size dağıtılan ve size ait olduğu söylenen para sizleri siyasete taşıyan, yıllardır çatısı altında mücadele ettiğiniz CHP'ye aittir." dedi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Kocaeli'deki selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehirlerin alt yapısının afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Öztrak, vatandaşların zararlarının giderilmesi için atılacak adımların takipçisi olacaklarını belirtti.

Öztrak, 2027 yılı bütçesinin ilerleyen günlerde TBMM'de görüşüleceğini hatırlatarak, bütçede "yeni bir hikayenin" bulunmadığını söyledi.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatan Öztrak, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili denetimlerin yeterli yapılmadığını öne sürdü.

Fon soruşturmalarının ardından TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına yönelik muhalefetin önergelerinin iktidar tarafından reddedildiğini söyleyen Öztrak, "Hükümet kayda değer adımı atamıyor. Tam liste hala ortada yok." dedi.

Kira endeksinde İstanbul'un Avrupa'daki en kötü ikinci şehir olduğunu öne süren Öztrak, vatandaşların geçinemediğini dile getirdi.

Öztrak, "Türkiye'nin önünü kapatan bu hükümetten kurtulmak yapılması gereken ilk iştir. Sandık derhal gelmelidir." ifadelerini kullandı.

"Siz kimin parasını kime veriyorsunuz?"

CHP ile Yeni Parti arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesine" ilişkin tartışmaya değinerek, aidat paralarının ödenmesi için bankaya gönderilen yazıyı gösteren Öztrak, listede imzası bulunan milletvekilleri arasında partiden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in de yer aldığına işaret etti.

Öztrak, yapılan işleme tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Siz kimin parasını kime veriyorsunuz? Kendi milletvekillerine de bu saçmalıkları anlatmışlar. Bu para milletvekillerinin istediklerinde alıp götürebilecekleri para değildir. Anayasada, kanunda, yönetmeliklerde milletvekillerinden kesilen aidatlar partilerin gelir kaynakları arasında sayılır. Bunun nasıl harcanacağı da Anayasa'da, yasada ve yönetmeliklerde bellidir. Yeni Parti'ye geçenlere sesleniyorum, size dağıtılan ve size ait olduğu söylenen para sizleri siyasete taşıyan, yıllardır çatısı altında mücadele ettiğiniz CHP'ye aittir. Sizlerin Anayasa Mahkemesi'ne itirazda kullanılması için verdiğiniz imzaları dönemin Grup Yönetimi, CHP'nin kasasını boşaltmak için kullanmıştır. Partiden ayrılmayan, böyle bir imza verdiğinden haberi olmayan arkadaşlarımız var. Milletvkekili arkadaşlarıma sesleniyorum, gereğini yapmanızı bekliyoruz."

Bir gazetecinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın CHP'den istifa ettiğini belirtmesi üzerine Öztrak, istifanın Aras'ın takdirinde olduğunu söyledi.