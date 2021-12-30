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Öztürk: "Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz" - Son Dakika

Öztürk: "Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz"

30.12.2021 13:19
Öztürk: "Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdür ve teknik personeller ile 2021 yılı değerlendirme ve 2022 yılı planlama toplantısı düzenledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdür ve teknik personeller ile 2021 yılı değerlendirme ve 2022 yılı planlama toplantısı düzenledi.

Toplantıda slaytlar eşliğinde 2021 yılında yapılan belediye çalışmalarını ve 2022 yılında yapılacak projeleri değerlendiren Başkan Esat Öztürk; "Ekibimle birlikte ilçemizde güzel çalışmaların altına imza attık. Bu başarı belediyemiz bünyesinde görev alan herkese ait. Biz; "Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz." dedi.

Toplantıda Yahyalı gibi güzel bir ilçede hizmet ettikleri için mutlu olduğu belirten Başkan Esat Öztürk; "2021 yılımız dolu dolu geçti. Emeklerinize, hizmetlerinize teşekkür ederim. Belediyemizdeki başkan yardımcılarından tutunda cadde sokakları temizleyen işçimize, çay ocağındaki personelimize kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin refahı için gece gündüz çalıştınız. Yeri geldi eşinizi çocuğunuzu ihmal ettiniz. Hakkınızı helal edin. 2021 yılı için hazırlanan slaytta 256 adet çalışma yer almış. Çok şükür hizmet için koşturmuşuz. Bir taraftan araç filolarımızı yenileyerek, bir taraftan personelimizin eğitim ve kalitesini yükselterek ilçemiz adına en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bu güzel ilçede belediye başkanlığı yapmak ve belediye personeli olmak bir ayrıcalıktır. Bizler sadece yolda, parkta, bahçede, imarda yokuz; biz sağlıkta, eğitimde, diyanette kısacası her bir yerde varız. Biz doğana beşik, ölene mezarız. Çalışmalarımızla insanlarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. İlçemizin vizyonu ve değeri her geçen gün artıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Dışarıdan gelen insanlarımız ve misafirlerimiz fiziki olarak görüp bizlere teşekkürlerini sunuyorlar. İlçemiz bu misyonda sizler sayesinde çağ atladı. O yüzden hep derim yiğidi öldür hakkını da inkar etme. Elhamdülillah çalıştıkça güçleniyoruz, güçlendikçe çalışıyoruz. İnşallah 2022 yılı ülkemiz, ilimiz, ilçemiz, ailelerimiz ve tüm insanlarımıza hayırlar getirmesi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Salgın hastalıktan dolayı da şükürler olsun belediyemizde ölüm olmadı. Bu hastalığı çok ağır geçiren arkadaşlarımız oldu ama hamd olsun iyileştiler. İlçemiz adına ne kadar yapılmış hizmet varsa sizlere teşekkür eder, 2022 yılını sağlıklı, bereketli ve azimle çalışmayı Mevla'mdan niyaz ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Öztürk: Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz
Öztürk: Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz
Öztürk: Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz

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Esat Öztürk, Yahyalı, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Öztürk: 'Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öztürk: "Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz" - Son Dakika
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