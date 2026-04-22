Öztürk'ten Sosyal Medya Yasağına Tepki
Öztürk'ten Sosyal Medya Yasağına Tepki

22.04.2026 19:03
CHP'li Öztürk, 15 yaş altına sosyal medya yasağının etkisiz olduğunu belirtti, dijital eğitim vurgusu yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin, "15 yaş altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklamakla bu çocukların sosyal medyayı kullanmasını ve dijital mecralarda oyun oynamasını engelleyemezsiniz." dedi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'u tebrik etti.

Bursaspor'a başarılar dileyen Öztürk, "Bursaspor hak ettiği yerde, Süper Lig'de olacak. Hep birlikte Bursa'da yine Şampiyonlar Ligi müziğini dinleyeceğimiz günlere inanıyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendiren Öztürk, "Burada aslında yapılmak istenen, çocuklarımızı korumaktan öte sosyal medyadaki görünürlüğün ve sosyal medyada hesabı olan herkesin e-Devlet üzerinde fişlenmesi." sözlerini sarf etti.

Sosyal medyaya yönelik yapılması gereken düzenlemelere ilişkin Öztürk, "Öncelikle çocuklarımızı eğitim sisteminin içinde dijital okuryazarlıkla birlikte eğitmeliyiz. Bu dijital platformların içine yüklenen içeriklerle ilgili platform sahiplerini sorumluluk altına almalıyız. 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklamakla bu çocukların sosyal medyayı kullanmasını ve dijital mecralarda oyun oynamasını engelleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Politika, Medya

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
