Öztürkmen: Teğmenlerin İhracı Hukukun Üstünlüğüne Aykırı - Son Dakika
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Politika

Öztürkmen: Teğmenlerin İhracı Hukukun Üstünlüğüne Aykırı

CHP'li Hasan Öztürkmen, teğmenler hakkında açılan disiplin soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

17.01.2025 13:17
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CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bazı teğmenler hakkında açılan disiplin soruşturmasına ilişkin, "Hukukun üstünlüğüne olan inancımızı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Öztürkmen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki bütün kesimlerin çeşitli konularda mağduriyetler yaşadığını savundu.

Bazı öğretmen adaylarının "mülakat mağduru olduklarını" mahkeme yoluyla ispatladıklarını söyleyen Öztürkmen, bu adayların atamalarının yapılmasını talep etti.

Haklarında disiplin soruşturması açılan bazı teğmenlerin durumuna değinen Öztürkmen, "Yüksek Disiplin Kurulundan teğmenlerimizin ihracına yönelik verilebilecek olası bir karar, 'ölçülülük ilkesi ve kamu yararı' ile bağdaşmayacaktır. Türk milletinin büyük çoğunluğu teğmenlerin yanındadır. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızı devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Öztürkmen, sahte içki nedeniyle son bir haftada 30 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Yasal yollardan alkol tedarik etmenin zorlaşması, insanları ucuz ve kaçak içkiye yönlendiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hasan Öztürkmen, Milletvekili, Gaziantep, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Öztürkmen: Teğmenlerin İhracı Hukukun Üstünlüğüne Aykırı - Son Dakika

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