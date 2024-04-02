Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir Yeniden Seçildi

Politika

Özvatan'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre, mevcut Özvatan Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir, aldığı bin 997 oyla yeniden başkan seçildi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, mevcut Özvatan Belediye Başkanı ve MHP Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir, bin 997 oy alarak yeniden başkan seçildi. Özvatan'da resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde:

"MHP Adayı Halit Demir bin 997, İYİ Parti Adayı Halil İbrahim Çağrı 263, CHP Adayı İrfaniye Almaz 261, BBP Adayı Ersim Bingöl 134 oy aldı." - KAYSERİ