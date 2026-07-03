Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Türkiye\'ye geliyor
03.07.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 4 Temmuz 2026'da Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacağını duyurdu. Görüşmelerde ticaret, yatırımlar ve bölgesel konular ele alınacak, ayrıca bir iş forumu düzenlenmesi planlanıyor.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Burhanettin Duran, Diplomasi, Politika, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
Kadını tekme atarak bayılttı Kadını tekme atarak bayılttı
12 Dev Adam, 5’te 5 yaptı 12 Dev Adam, 5'te 5 yaptı
CHP’den AK Parti’ye geçen Mesut Özarslan’dan bomba itiraf CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf
Venezuela’daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı Venezuela'daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı
Ali Hamaney’in cenazesi Tahran’da binlerce kişinin önünde Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'da binlerce kişinin önünde

20:32
“Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza“ iddiası
"Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza" iddiası
20:28
Beşiktaş’tan Sertaç Şanlı’ya veda: Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Beşiktaş'tan Sertaç Şanlı'ya veda: Fenerbahçe'ye geri dönüyor
19:56
Çekmeköy’deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı Kafede oturan kadın yaralandı
Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı
19:11
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
18:19
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 20:41:04. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.