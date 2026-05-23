Pakistan'dan İran-ABD Krizine Arabuluculuk
Pakistan'dan İran-ABD Krizine Arabuluculuk

23.05.2026 11:03
Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, İran-ABD arasında devam eden krizi sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları kapsamında Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Pakistan'ın İran-ABD arasındaki arabuluculuk faaliyetleri sürüyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, devam eden krizi sona erdirmeye yönelik yürütülen çabalar kapsamında dün akşam geldiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre gece geç saatlere kadar süren görüşmede, gerilimlerin tırmanmasını önlemek ve ABD ile İsrail'in İran'a dayattığı savaşı sona erdirmek için sürdürülen son diplomatik girişimler ve bölgede barış, istikrar ve güvenliği güçlendirmenin yolları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Dünya, Son Dakika

