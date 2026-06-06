Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

06.06.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Naqvi, İran'la bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Tahran'da görüşmeler yapacak.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin İranlı yetkililerle görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Pakistanlı yetkililer, İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin, ülkesinin ABD ile İran arasında yürüttüğü arabuluculuk çabaları kapsamında İranlı yetkililerle görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulunacağını bildirdi. Yetkililer, Naqvi'nin ziyaret sırasında İranlı yetkililerle bölgesel gelişmeleri ele alacağını açıkladı.

Söz konusu ziyaret, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Rodolphe Haykal'ın da Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Münir'in daveti üzerine Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğinin açıklandığı bir dönemde duyuruldu.

Naqvi, İran İçişleri Bakanı Mumini ile görüşmüştü

Naqvi, dün İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile bir araya gelmişti. Görüşmede taraflar arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki son gelişmeler masaya yatırılmıştı.

Pakistan, Şubat ayından bu yana Orta Doğu'da devam eden çatışmalar kapsamında ABD ile İran arasındaki temaslarda arabulucu rolünü üstleniyor. İslamabad yönetimi, iki taraf arasındaki ilk görüşme turuna geçtiğimiz Nisan ayında ev sahipliği yapmıştı ancak, görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamamıştı.

Naqvi ve Münir geçtiğimiz haftalarda da İranlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere Tahran'ı ziyaret etmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Pakistan, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı

20:37
Toplam değerleri 4 milyar doları aşıyor Hepsi birden Monako limanına demirledi
Toplam değerleri 4 milyar doları aşıyor! Hepsi birden Monako limanına demirledi
20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Gönül Dağı“ sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Gönül Dağı" sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
20:16
Niğde’de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
20:02
Kim Kardashian, Lewis Hamilton’ı Monako’da yalnız bırakmadı
Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı
19:46
Sıfır Atık Forumu’nda ikinci gün: 1 trilyon dolarlık küresel gıda israfı var
Sıfır Atık Forumu'nda ikinci gün: 1 trilyon dolarlık küresel gıda israfı var
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 21:18:46. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.