Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da - Son Dakika
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Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da

06.06.2026 22:20
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Mohsin Naqvi, İran'daki üst düzey temaslarda bulunmak üzere Tahran'a resmi ziyarette bulundu.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere resmi ziyarette bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da İran İçişleri Bakanı İskender Mumini tarafından karşılandı. Söz konusu ziyaret, Naqvi'nin İran-ABD çatışmalarının başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana Tahran'a gerçekleştirdiği dördüncü ziyaret oldu.

ABD ile İran arasında yürürlükte olan hassas ateşkese rağmen taraflar arasında yaşanan son gerilimlerin ardından Pakistan, muhtemel bir barış anlaşmasına varılmasına yönelik süreçte üstlendiği arabuluculuk rolünü yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, İranlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Naqvi, Tahran'da İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Imran Siddiqui tarafından karşılandı.

Naqvi'nin üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor

Ziyaret kapsamında Naqvi'nin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir'in ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin mesajlarını iletmek üzere İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Naqvi'nin bu ziyareti, ABD ve İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından İran'ın başkentine gerçekleştirdiği dördüncü ziyaret olma özelliğini taşıyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da - Son Dakika

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