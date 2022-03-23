Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

23.03.2022 15:29

Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandıANKARA 23 Mart Pakistan Milli Günü, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla kutlandı.

Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

ANKARA 23 Mart Pakistan Milli Günü, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla kutlandı.

23 Mart Pakistan Milli Günü, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla geniş bir katılımla kutlandı. Büyükelçilikteki bayrak töreni sırasında Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve program katılımcıları, Pakistan Milli Marşı eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti. Ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Imran Khan'ın mesajları okundu. Program kapsamında bir de konuşma gerçekleştiren Büyükelçi Qazi, bugünün özgürlük hareketinin liderlerine saygı duyma günü olduğunu, Pakistan'ın kurulmasının gerçek amaçlarına olan bağlılıkların yenilenmesi gerektiğini söyledi. Qazi, "Kendimize bir söz verelim, yaptığımız eylemlerin hiçbirisi bizi hedefimizden ayırmasın ve her adımımızda refah içinde bir Pakistan hayalimize biraz daha yaklaşalım" dedi.

Qazi, Türk yöneticilere ve Türk halkına tebrik mesajı gönderdikleri, Pakistan Günü kutlamalarına katıldıkları için teşekkür etti. İslamabad'da düzenlenen Pakistan Milli Günü Tören Geçidi'ne de bir Türk askeri birliği katıldı. Geçide Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'de katıldı.

İstanbul Boğazı üzerinde Asya'yı Avrupa'yla birleştiren köprüler bu akşam Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırılacak.

Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandı
Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandı
Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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