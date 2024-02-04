Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, adaylık sürecini değerlendirdi

Politika

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın katılımıyla, hafta sonu Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen aday tanıtım programının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sunar, "Büyük bir coşku, tatlı bir heyecan içerisindeyiz. Hayalleri eserleştirmeye, umutları güçlendirmeye devam" dedi.

Başkan Sunar'ın ilk mesajı

5 yıllık görev süresi boyunca, eser ve hizmet siyasetiyle Palandöken'in zirvelere yürüdüğünü belirten Sunar, "Referansı Sayın Cumhurbaşkanımız olan AK Belediyecilik ufkunda eser ve hizmet siyasetimizi ifade ettik. Alt yapıdan üst yapıya, çevreden gündelik yaşama ait tüm sahalarda yatırımlarla Palandökenlilere hizmet verme onurunu yaşadık. Tarih yazan bir şehrin Palandöken ilçesini 100. Yıl hedefleriyle buluşturduk. Hayalleri eserleştirdik, umutları güçlendirdik. Bununla iftihar ediyor, gurur duyuyoruz. Başarımız Palandökenlilerin başarısıdır." İfadelerini kullandı.

"Yeni bir vizyon ve yeni bir ilhamla Palandökenlilerin huzurundayız"

Palandöken için yeni bir ak sayfa açmaya hazır ve kararlı olduklarını vurgulayan Sunar, "Abide liderimiz, 'Durmak yok yola devam' diyor. Biz bu emre tabiyiz. Palandöken için durmak yok diyoruz. Zira Palandöken bu coğrafyanın sesi ve bu coğrafyanın zirvesidir. Bu memleketin insanına zirve yakışır. Cumhuriyetimizin 2. Asrında, yeni bir vizyon, yeni bir ilhamla Palandökenlilerin huzurunda olacağız. Rabbim mahcup etmesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Halkın teveccühü, Hakkın tevfik ve inayetiyle, yeniden 'Haydi Bismillah' diyoruz." Dedi. - ERZURUM