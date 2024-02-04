Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, adaylık sürecini değerlendirdi

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın katılımıyla, hafta sonu Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen aday tanıtım programının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sunar, "Büyük bir coşku, tatlı bir heyecan içerisindeyiz. Hayalleri eserleştirmeye, umutları güçlendirmeye devam" dedi.
Başkan Sunar'ın ilk mesajı
5 yıllık görev süresi boyunca, eser ve hizmet siyasetiyle Palandöken'in zirvelere yürüdüğünü belirten Sunar, "Referansı Sayın Cumhurbaşkanımız olan AK Belediyecilik ufkunda eser ve hizmet siyasetimizi ifade ettik. Alt yapıdan üst yapıya, çevreden gündelik yaşama ait tüm sahalarda yatırımlarla Palandökenlilere hizmet verme onurunu yaşadık. Tarih yazan bir şehrin Palandöken ilçesini 100. Yıl hedefleriyle buluşturduk. Hayalleri eserleştirdik, umutları güçlendirdik. Bununla iftihar ediyor, gurur duyuyoruz. Başarımız Palandökenlilerin başarısıdır." İfadelerini kullandı.
"Yeni bir vizyon ve yeni bir ilhamla Palandökenlilerin huzurundayız"
Palandöken için yeni bir ak sayfa açmaya hazır ve kararlı olduklarını vurgulayan Sunar, "Abide liderimiz, 'Durmak yok yola devam' diyor. Biz bu emre tabiyiz. Palandöken için durmak yok diyoruz. Zira Palandöken bu coğrafyanın sesi ve bu coğrafyanın zirvesidir. Bu memleketin insanına zirve yakışır. Cumhuriyetimizin 2. Asrında, yeni bir vizyon, yeni bir ilhamla Palandökenlilerin huzurunda olacağız. Rabbim mahcup etmesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Halkın teveccühü, Hakkın tevfik ve inayetiyle, yeniden 'Haydi Bismillah' diyoruz." Dedi. - ERZURUM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.
Son Dakika › Politika › Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, adaylık sürecini değerlendirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?