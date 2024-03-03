Seçim gezilerine geceli gündüzlü devam eden Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, çat kapı öğrenci evine girdi, üniversitelilerle çay içip sohbet etti.
Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim gezilerinde geride kalan süreçte on binlerce el sıktı, yüzlerce işyeri ve ev ziyaretinde bulundu. Geceli gündüzlü süren gezileri sırasında Ak Partili Aday'ın bu kez durağı bir öğrenci eviydi. Çay servisini kendi eliyle yapan Pekdemir, üniversiteli gençlerle uzun uzun sohbet etti. Dertlerini ve önerilerini dinleyen Pekdemir, yeni dönemde Pamukkale'nin üniversite öğrencileri için çok daha güvenli ve yaşanabilir bir ilçe olacağı sözünü verdi.
Cumhur İttifakı'nın çalışkan adayı Halil Pekdemir'ın sabahın erken saatlerinde başlayıp gece geç saatlerde biten seçim gezilerinde en dikkat çeken detaylarrdan biri de gençler ve çocuklarla kurduğu ilişki. Projeleri arasında gençlere yönelik onlarca önemli başlık bulunan Pekdemir, karşılaştığı gençlerle uzun uzun sohbet ediyor, onlara daha güzel bir Pamukkale'yi nasıl oluşturacaklarını anlatıyor. Samimi ve sempatik kişiliğiyle gençlerin beğenisini kazanmayı başaran Pekdemir, "Onlar bizim geleceğimiz. Bizim evlatlarımız. İnşalmlah göreve gelir gelmez onlar için heyecanla hazırladığımız pekçok projeyi kısa zamanda hayata geçireceğiz" diye konuştu.
Öte yandan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci de Denizli'ye gelerek seçim çalışmalarına katıldı. Bu kapsamda partisinden Pamukkale Belediye Başkan Adayı olan Halil Pekdemir'e de destek veren Zeybekci, birlikte esnafları gezdi. Uzun yıllardır aynı çatı altında siyaset yaptığı Pekdemir'e garantör olduğunu dile getiren Zeybekci, partideki yakın mesai dostu Pekdemir için vatandaştan oy istedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir Öğrenci Evine Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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