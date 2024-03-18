Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşil Alanları Artıracak

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgenin yeşil alanlarını çoğaltacağını söyleyerek, her mahalleye yeni bir park yapılacağını açıkladı.
Pamukkale'yi cazibe merkezi haline getirmek amacı doğrultusunda yeşil alan ve park eksikliğini gidermek ve bölgeyi modern bir yaşam alanı haline getirmek isteyen AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçenin yeşil alanlar ve parklarla donatılacağını söyledi. Yaşam alanlarıyla modern bir Pamukkale oluşturmayı amaçlayan Pekdemir, bu anlamda eksiği olan mahalleleri tespit ettiklerini açıkladı.
"Her mahalleye yeni bir park" projesinin göreve gelir gelmez öncelikli çalışmalar içinde olduğunu söyleyen Başkan Adayı Pekdemir, modern ve güvenli çocuk oyun grupları ile açık hava spor ünitelerinin de içinde bulunduğu parklarla yeni yaşam alanlarından oluşturacaklarını ifade etti. - DENİZLİ
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dünyada devletine ve milletine bağlı olan tek büyük topluluk Türkiye' dedi. Çopuroğlu, şehit aileleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşadıklarını ve ülkenin payidar kalması için dua ettiklerini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekleyen NATO'ya teşekkür edildi ve Azerbaycan ordusundaki reformlar ile sınır durumu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konuları da görüşüldü.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı. Törende şehitlerin aziz hatırası için dua edildi ve Çanakkale Anıtı'na çelenk bırakıldı. Protokol, törenin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla duygularını paylaştı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Söğüt, konuşmasında şehitlere olan minnettarlığını dile getirerek, her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Çanakkale Zaferi'nin yüzüncü yılında, Erdoğan, Çanakkale'de yazılan destanın Türkiye'nin geleceği için önemli dersler içerdiğine inandığını belirtti.
CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili çıkan yalan haberler hakkında açıklama yaparak, yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
Yalova'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi. Atatürk Heykeli'ne çelenklerin bırakılmasıyla başlayan programda, konuşmalar yapıldı ve sergi açıldı. Yalova Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde de törenler gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız Devlet Başkanı Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin gerekliliğini söylemesinin ardından Rusya ve NATO arasındaki bir çatışmanın 3. Dünya Savaşı'na bir adım olabileceği konusunda Batı'yı uyardı. Putin, NATO askeri personelinin Ukrayna'da bulunduğunu ve barışı bulmaya yardımcı olunması gerektiğini belirtti.
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