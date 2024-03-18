Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşil Alanları Artıracak - Son Dakika
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Politika

Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşil Alanları Artıracak

Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşil Alanları Artıracak

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgenin yeşil alanlarını çoğaltacağını ve her mahalleye yeni bir park yapılacağını açıkladı.

18.03.2024 11:51  Güncelleme: 12:00
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Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgenin yeşil alanlarını çoğaltacağını söyleyerek, her mahalleye yeni bir park yapılacağını açıkladı.

Pamukkale'yi cazibe merkezi haline getirmek amacı doğrultusunda yeşil alan ve park eksikliğini gidermek ve bölgeyi modern bir yaşam alanı haline getirmek isteyen AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçenin yeşil alanlar ve parklarla donatılacağını söyledi. Yaşam alanlarıyla modern bir Pamukkale oluşturmayı amaçlayan Pekdemir, bu anlamda eksiği olan mahalleleri tespit ettiklerini açıkladı.

"Her mahalleye yeni bir park" projesinin göreve gelir gelmez öncelikli çalışmalar içinde olduğunu söyleyen Başkan Adayı Pekdemir, modern ve güvenli çocuk oyun grupları ile açık hava spor ünitelerinin de içinde bulunduğu parklarla yeni yaşam alanlarından oluşturacaklarını ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşil Alanları Artıracak - Son Dakika

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