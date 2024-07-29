Panama, Venezuela ile diplomatik ilişkileri askıya aldı - Son Dakika
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Politika

Panama, Venezuela ile diplomatik ilişkileri askıya aldı

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçimleri kazanmasının ardından diplomatik ilişkileri askıya aldıklarını duyurdu. Mulino, oylama kayıtlarının ve oylama bilgisayar sisteminin tam bir incelemesi yapılana kadar diplomatik ilişkilerin askıya alındığını belirtti. Ayrıca, ülkedeki diplomatik personelin geri çekileceği açıklandı.

29.07.2024 21:12
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Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nın dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Venezuela ile diplomatik ilişkileri askıya aldıklarını duyurdu.

Venezuela'da dün düzenlenen ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nın kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarına ilişkin tepkiler devam ediyor. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Maduro'nın seçimleri kazanmasının ardından Venezuela ile diplomatik ilişkileri askıya aldıklarını ve ülkedeki diplomatik personelin geri çekileceğini duyurdu. Mulino, "Oylama kayıtlarının ve oylama bilgisayar sisteminin tam bir incelemesi yapılana kadar diplomatik ilişkileri askıya alıyoruz" ifadelerini kullanarak, diplomatik personelin geri çekilmesinin genellikle yaklaşık 72 saat sürdüğünü, ancak neyin uygun olduğuna dışişleri bakanlığının karar vereceğini belirtti.

Panama, günün erken saatlerinde Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Daimi Konseyi'ni acil toplantıya çağıran diğer sekiz Latin Amerika ülkesine katılmıştı.

Gonzalez'ten "Biz kazandık" açıklaması

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise, sonuçların ardından yaptığı açıklamada, "Biz kazandık" ifadelerini kullanarak, "Tüm Venezuela'ya ve dünyaya Venezuela'nın yeni bir seçilmiş başkanı olduğunu ve bu kişinin de ben olduğunu söylemek istiyoruz" demişti.

Seçim sonuçlarına dünyadan tepkiler

Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, sonuçları "hileli" olarak, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise seçim sonuçlarını "inanması zor" olarak nitelendirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sonucun Venezuelalı seçmenlerin iradesini yansıtmadığına dair "ciddi endişe" duyduklarını ifade etmişti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), yaptığı açıklamada oyların yüzde 98'inin sayıldığını ve seçimi Maduro'nun kazandığını duyurmuş, Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığı kaydedilmişti. Sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. - PANAMA

Kaynak: İHA

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