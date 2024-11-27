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Politika

Parti Önerileri Red Edildi

CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri TBMM'de kabul edilmedi.

27.11.2024 19:46
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TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "asgari ücretliler ve emekliler", İYİ Partinin "Eber Gölü", DEM Parti'nin " Türkiye'de yaşayan Kürtler" ve CHP'nin "Çayırhan Termik Santrali" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, ekonomik krizden en çok asgari ücretle çalışanlar ve emeklilerin etkilendiğini söyledi.

İktidar temsilcilerinin, asgari ücretliyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceklerine dair açıklamalar yaptığını ifade eden Ekici, "Mademki toplum enflasyona ezdirilmeyecek o halde maaş zamları gelecek senenin hayali enflasyon tahminlerine göre değil gerçek enflasyona göre artırılsın. Akıl da vicdan da bunu söylüyor. Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı, işverenin yükü de teşvikler yoluyla devlet tarafından paylaşılmalıdır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise asgari ücretliler ve emeklilerin zorluklarının farkında olduklarını dile getirerek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu paydaşlarıyla beraber görüşmelerini yapıyor, ortak bir akıl ile bu çalışma tamamlanacak ve sonuç açıklanacak. Emeklilerle ilgili de elimizden gelen maksimum iyileştirmeyi yapmak için büyük bir çaba içerisindeyiz." dedi.

İYİ Partinin grup önerisi üzerine konuşan Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda son bir ayda çıkan yangınlarda 60 kilometrekarelik alanın kül olduğunu söyledi.

Olgun, "Bu yangınların rastlantı olmadığını biliyoruz. Yangınların yeri ve zamanlaması, açıkça planlı bir sabotajı işaret ediyor. Eber Gölü kurudu, doğa harikası yok olmak üzere. Bu Meclisin ve iktidarın bir an önce Eber Gölü için somut adım atması lazım." diye konuştu.

"Çayırhan'da istihdamın, üretimin artırılması ana konudur"

CHP Grubu'nun önerisi üzerine konuşan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları hakkında özelleştirme kararı alınmasının ardından işçilerin eyleme başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maden emekçileri 8 gündür kendilerini yüzlerce metre yerin altında adeta ölüme terk ettiler. Çok temel haklı gerekçeleri vardı. Bunların başında, büyük bir alın teriyle çocuklarına ekmek götürmenin kavgasını veren işçilerin işlerini kaybetme kaygısı var. Bu işletme 4 Aralık'ta ihaleye çıkıyor. Bu işçiler günlerdir sendikalarıyla birlikte dertlerini anlatmaya çalıştılar, yürüyüşler yaptılar, toplantılar yaptılar ama iktidar üç maymunu oynadı; ne duydu, ne gördü ne de konuştu ve bugünlere gelindi."

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise Çayırhan Termik Santrali işletmesinin, 2020 yılında özelleştirme süresinin dolmasının ardından Elektrik Üretim AŞ'ye devredildiğini söyledi.

Santrali ziyaret ederek işçilerle görüştüğünü, ilgili sendikaların yetkilileriyle ve bakanlıklarla değerlendirme yaptıklarını aktaran Oktay, şöyle konuştu:

"Daha fazla yatırım, istihdam ve elektrik üretimiyle Çayırhan'ımızın, bölgemizin, Ankara'mızın ve Türkiye'nin kazanabileceği bir çözümü sunabilmek, işçilerimizin hem mevcut kazanımlarını hem de iş güvenceleriyle ilgili haklarını koruyor olabilmek ve oradaki sosyal tesislerle ilgili daha fazla nasıl faydalanabilecekleriyle ilgili çalışıyoruz. Her bir konuyla ilgili bakanlarımız kendisi çalışma yürütüyor. Burada kimseye peşkeş çekilmesi değil, istihdamın, üretimin artırılması ana konudur. Gözümüz de kulağımız da işçilerimizle birliktedir. Bizim yaklaşımımız çözüm üretmek üzere, sizin gibi istismar üzerine değildir. Çalışanlarımız oradaki konutları kullanmaya devam edecek, hiçbir şey kapatılmayacağı gibi orada üretim artacak ve çalışanlarımız çalışmalarına devam edecek, hakları, kazanımları sürecek."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, İYİ Parti, DEM Parti, Çayırhan, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Eber, Son Dakika

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