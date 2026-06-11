Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Parti Önerileri Reddedildi

11.06.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin grup önerileri kabul edilmedi, tartışmalar sürdü.

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin "Cumhurbaşkanlığı kararnameleri", İYİ Partinin "Hukuk devleti ilkesi", DEM Parti'nin "Mesleki eğitim merkezleri" ve CHP'nin "Mahkeme kararları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, parlamento tarihinin en tartışmalı, kaotik süreçlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

Konuralp, "Hukukun, yargının, siyasal mücadelenin silahına dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz. Siyasal mücadeleyi, parti programlarının, seçmene dönük vaatlerin, adayların niteliklerinin ya da vasıflarının rekabetinden çıkartıp, tehdit, itibar suikastı, soruşturma, yargılama enstrümanlarının kullanıldığı bir savaşa dönüştürdünüz." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararını eleştirdi. Yargıyla siyasetin önünün kesilemeyeceğini dile getiren Kaya, "Demokratik siyasi hayat demek kurallı, öngörülebilir, centilmen, insanca bir şekilde, birbirimize saygı duyarak yarışmayı gerektirir." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz da CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararını eleştirerek, "Mutlak butlan kararı, hukuki nitelikten yoksun, uygulaması da hukuki nitelikten yoksun. Bunu görmüyor olamazsınız. Mutlak butlan ve ortaya çıkan CHP'deki kriz, bir anlamda bir siyasi partinin faaliyetlerini ortadan kaldıran bir durum." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç da "mutlak butlan" kararını eleştirdi. CHP'nin önerisini destekleyeceklerini ifade eden Kamaç, "Hakkın, hukukun yanında olacağız." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özlem Yılmaz Özlem Yılmaz:
    bak işte bu yüzden ülke ilerlenmiyor hiç yapıcı bi şey yapamıyo kimse! sadece birbirlerine karşı açılmış silah gibi davranıyo hukuk ve yargı! bu ne tür demokrasi bu be! CHP'ye de yanlış buldum ben bu mutlak butlan kararını açık konuşayım! öyle bi karar verilmez ya koskoca partiye! madem hukuk devletiyiz o zaman herkes eşit olmalı ve kurallar uygulanmalı ama şimdi ne oluyo birilerine bi kurallar uygulanıyo birilerine başka! yazık bizim ülkeye! 0 0 Yanıtla
  • Suat Erdemonar Suat Erdemonar:
    niye şimdi oldu bu kadar tension oluştu acaba daha önceden böyle değildi ya bu gelişme biraz alışılmadık gibi geldi bana 0 0 Yanıtla
  • Bahri Gümüşay Bahri Gümüşay:
    ya bu kadar da teatral olmaz ya tartışma tartışmadır ama bu kadar çekişmeli bi ortam olunca bir şey çıkmıyor ortaya işte herkes kendi tarafında hemhemecik yapıyo sonra da halk çekiyo acısını 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:58:39. #7.12#
SON DAKİKA: Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.