Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

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AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden dün istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. 3 vekile rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

23.02.2025 12:51
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AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu bugün yapılan 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlanıyor. Tarihi kongre birçok ilklere sahne olurken AK Parti vekil sayısını da artırdı.

Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

3 VEKİL AK PARTİ'YE KATILDI

İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ve İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden dün istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'ye katıldı.

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ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yaptığı konuşmanın ardından partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçen 3 vekile rozetlerini bizzat taktı.

Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı
Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti\'ye katıldı

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Son Dakika Politika Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Rasit Yigit:
    Bunlar vatana hizmet icin vekil olmamislarki, belli bir zümreye hizmet icin oraya gelmisler 191 39 Yanıtla
  • METİN KARAASLAN:
    Ünal hayal kırıklığısın adamlığın bu kadarmış. 176 40 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    başka parti yapınca siyasi ahlaksizlik diyordunuz. 161 36 Yanıtla
  • ismail cüneyt varilci:
    seçimde biz kime oy vermiş olduk simdi 109 10 Yanıtla
  • Yakup Çap:
    şimdi ekrem ne mezunu oluyor tekrar anasınıfından mı başlaması gerek. İngilizceyi de akıcı konuşuyordu ama haksızlık yapıldı. 41 77 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    akparti milletin partisi olmaktan çoktan vazgeçti. bu seçim emekliler ve asgari ucretliler herkese haddini bildirecek 104 14 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    satılık mal mı bunlar 98 12 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu milletin asıl düşmanı bunlar !!! 97 11 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Sahibinden satılık vekiller 96 7 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    etik, ahlak, ilke ülkemizden fazlasıyla uzaklaşan kavramlar ve seçmeni aşağılayan hareketler bunu yapmayan parti kaldımı acaba 62 4 Yanıtla
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