Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti\'ye katıldı

Politika

AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu bugün yapılan 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlanıyor. Tarihi kongre birçok ilklere sahne olurken AK Parti vekil sayısını da artırdı.

3 VEKİL AK PARTİ'YE KATILDI

İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ve İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden dün istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'ye katıldı.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yaptığı konuşmanın ardından partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçen 3 vekile rozetlerini bizzat taktı.