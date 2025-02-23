Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti\'ye katıldı

AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu bugün yapılan 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlanıyor. Tarihi kongre birçok ilklere sahne olurken AK Parti vekil sayısını da artırdı.
İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ve İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden dün istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'ye katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yaptığı konuşmanın ardından partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçen 3 vekile rozetlerini bizzat taktı.
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