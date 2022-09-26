CHP üyeliği 1 yıllığına askıya alınan Tanju Özcan kararı yargıya taşıyacağını belirtti - Son Dakika
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CHP üyeliği 1 yıllığına askıya alınan Tanju Özcan kararı yargıya taşıyacağını belirtti

26.09.2022 21:05

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) disiplin kurulu tarafından 1 yıl parti üyeliğinden çıkarılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararı yargıya taşıyacağını ifade ederek, "CHP, Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan kişilerden rahatsız, bunları partiden uzaklaştırmak istiyor algısı vardı kamuoyunda. Bu algıyı kuvvetlendirdiği için üzülüyorum" şeklinde konuştu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar vermek için bugün ikinci kez toplandı. CHP Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrasında Özcan hakkındaki kararını verdi. Akşam saatlerinde açıklanan karara göre Tanju Özcan'ın 1 yıl boyunca CHP üyeliğinden çıkarılmasına karar verildi.

"CHP, ATATÜRKÇÜLERDEN RAHATSIZ ALGISI GÜÇLENDİ"

Özcan, kararı TV100 ekranlarında değerlendirdi. Konuyu yargıya taşıyacağını belirten Özcan, "Böyle bir karar bekliyordum. Son anda doğruyu görürler inşallah böyle karar vermezler diye beklenti içerisindeydim. Burada verilen bir siyasi karardı. Onlar (YDK) siyaseten vermeleri gereken kararı verdiler. 'CHP Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan kişilerden rahatsız, bunları partiden uzaklaştırmak istiyor' algısı vardı kamuoyunda. Bu algıyı kuvvetlendirdiği için üzülüyorum. Etik olmaz gerekçesiyle Sayın Genel Başkan benimle hiç görüşmedi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu. Bu toplantıda Özcan hakkında karara varılamamıştı.

Özcan'ın durumunun, YDK'nin 22 Ağustos'taki toplantısında görüşülmesine karar verilmiş, burada da karar alınamaması üzerine, bugünkü toplantıda görüşülmesine karar verilmişti.

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SON DAKİKA: CHP üyeliği 1 yıllığına askıya alınan Tanju Özcan kararı yargıya taşıyacağını belirtti - Son Dakika
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