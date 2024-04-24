Patnos Belediyesi Altyapı Yatırımlarına Başladı

Politika

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, Patnos'a altyapı yatırımlarını başlatarak 2024 programını erken başlattı.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, Patnos'un birçok mahallesinde altyapı, içme suyu şebekesi ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başlattı. Vatandaşların alt ve üstyapı taleplerini değerlendiren ekipler, eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon ve su borularını yenileriyle değiştiriyor.

Başkan Taşkın yaptığı açıklamada: "Patnos'umuzun kalkınması için altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, Patnos'u modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek. vatandaşlarımızın alt ve üstyapı taleplerini de anında değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir." dedi. - AĞRI