Paymix-4 Operasyonu: 61 Şüpheliye İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paymix-4 Operasyonu: 61 Şüpheliye İşlem

Paymix-4 Operasyonu: 61 Şüpheliye İşlem
20.05.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suç örgütlerine yönelik düzenlenen "PAYMIX-4" operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suç örgütlerine yönelik düzenlenen "PAYMIX-4" operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, "Siber vatanımızı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde şafak vakti "PAYMIX-4" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine yönelik panel erişimleri, kripto varlık üzerinden yapılan maaş ve hak ediş transferleri ile dijital izlerin siber istihbarat yöntemleriyle takip edildiğini aktardı. Organize suç ağına büyük darbe vurulan operasyonda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirten Bakan Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğunu, ayrıca 61 kişiye ait 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiğini açıkladı. Operasyonun Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki koordinasyonun yanı sıra siber istihbarat ve MASAK tabanlı mali analiz çalışmalarındaki eş güdümü ortaya koyduğunu ifade eden Gürlek, devletin suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, "Siber vatanımızı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile görev alan tüm kamu personeline teşekkür ederek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Paymix-4 Operasyonu: 61 Şüpheliye İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:46:39. #7.12#
SON DAKİKA: Paymix-4 Operasyonu: 61 Şüpheliye İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.