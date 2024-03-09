Pazaryeri Belediyesi 8 Mart Kadınlar Günü\'nde İstanbul Kültür Gezisi Düzenledi

8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kültür gezisi düzenledi.
200 kadının katıldığı kültür gezisinde İstanbul'un tarihi yerleri ziyaret edildi. Gezi hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde belediye olarak Pazaryeri'nden 200 kadınımızla birlikte İstanbul'a kültür gezisi düzenledik. Toplumun yapı taşı olan tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun" dedi.
Kadınlar, kültür gezisini düzenleyen belediye başkanı Zekiye Tekin'e teşekkür etti. - BİLECİK
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Belediye tarafından yapılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı düğünleri aratmadı. Açılışa katılan binlerce kişi köprünün açılmasını canlı müzik eşliğinde halay çekerek kutladı.
AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı, Muammer Özcura, Mehmet Savurgan, Cevdet Korkmaz, Veli Arda ve Murat Avşarünal, Kütahya merkez ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor. Adaylar, köy ziyaretlerinde muhtarlar ve köylülerle bilgi alışverişinde bulunuyor. Muhtarlar ve köylülerin taleplerini dinleyen adaylar, köylerdeki sorunları tespit ederek çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.
CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı gösterilen Burcu Köksal'ın, "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi. Özel, "Konuşma sırasında fark etsem düzeltme yapardım. Kendisine telefonda sordum; 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' diye. Ben kendisine, 'Bu ifade sonrası tansiyon yükselir, bunu Uşak'ta düzeltiyorum' dedim. O da 'Aman başkanım düzeltin' dedi." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz.
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