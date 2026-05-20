Başkan Cin'den İBB'nin Pendik'teki metro hattını iptal etmesine tepki

20.05.2026 13:40
İstanbul'da Pendik ile Tuzla arasında planlanan metro hattının İBB tarafından iptal edilmesi üzerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İbrahim Tatlıses'in şarkısıyla gönderme yaptı. Bölge sakinleri ulaşım çözümü bekliyor.

İstanbul'da Pendik ile Tuzla arasında planlanan metro hattının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından iptal edilmesi tartışmalara neden oldu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabında paylaştığı İbrahim Tatlıses'in "Saza Niye Gelmedin" şarkısıyla konuya göndermede bulundu.

Pendik ile Tuzla arasında ulaşımı rahatlatması amacıyla planlanan ve Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı ile Aydıntepe mahallelerinden geçmesi öngörülen metro hattının İBB tarafından iptal edilmesi kamuoyunda gündem oldu. Yıllardır bölgedeki vatandaşların beklenti içinde olduğu hattın iptal edilmesinin ardından Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Cin'in sosyal medya hesabında İbrahim Tatlıses'in "Saza Niye Gelmedin" şarkısına yer vererek metro hattının hayata geçirilmemesine göndermede bulunduğu paylaşım, kısa sürede çok sayıda yorum ve etkileşim aldı. Çamçeşme Mahallesi'nde metro beklentisinin devam ettiği belirtilirken, özellikle Pendik ile Tuzla arasındaki yoğun trafik yükünün her geçen gün arttığı ve İBB tarafından hattın güzergah değişikliği ve iptalinin ardından ulaşım sorununu daha da büyütebileceği ifade edildi.

Öte yandan, Pendik Belediyesi'nin uzun süredir atıl durumda bulunan Çamçeşme Parkı'nı yeniden düzenleyerek yeşil alan ve sosyal tesis çalışmalarıyla hizmete açtığı belirtildi. Bölge sakinleri, yapılan sosyal yaşam yatırımlarının önemli olduğunu ancak ulaşım konusunda da kalıcı çözümler beklediklerini dile getiriyor.

Vatandaşların Çamçeşme'nin planlanan metro yatırımına kavuşması yönündeki beklentisinin sürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
